Vanessa Guzmán supo como poner en su lugar, a las personas que le dicen que tiene cuerpo de hombre

Desde hace varios meses la actriz mexicana Vanessa Guzmán ha llevado a cabo un estilo de vida más saludable; fruto de sus arduas rutinas de ejercicio la ex participante del certamen de belleza Miss Universo ha conseguido un cuerpo fitness, convirtiéndose en la inspiración de muchos de sus seguidores. Sin embargo, no pueden faltar las personas que solamente dedican su tiempo a publicar comentarios negativos.

En su cuenta de Instagram Vanessa Guzmán ha compartido muchas fotografías y videos mostrando su musculoso cuerpo. Algunas personas le han escrito mensajes ofensivos, diciéndole que está perdiendo lo femenino y que ahora, tiene cuerpo de hombre y no es agradable verlo.

Bien dicen que la peor enemiga de una mujer, es otra mujer. Una usuaria de Instagram de nombre Heidi le escribió el siguiente mensaje a Vanessa Guzmán: "tan guapa que eras antes de esta transformación, está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina".

Leer más: Vaquera exótica, Marlene Favela deslumbra con botas de víbora de lujo

La actriz originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, respondió de la mejor manera a este comentario, pero sus plausibles palabras están dirigidas a todas las personas que la han estado criticando por su nueva apariencia física.

Vanessa Guzmán le dijo a Heidi que lo cuidado y lo femenina también se lleva en la boca, "y aunque la mona se vista de seda, mona se queda, si algo se me pierde no importa, me encuentra sin buscarla".

Esta persona no tomó nada bien el comentario de Vannesa Guzmán, manifestando que para ser figura pública no estaba preparada para ningún tipo de críticas, "ahora entiendo la fama que tienes de mala onda".

Vanessa Guzmán volvió a responderle: "furia la que te ocasiona ver lo que ves". La ganadora de Nuestra Belleza México en 1995 resaltó no ser santo de devoción para querer puras alabanzas, "solo respondí a tu opinión no necesitada, disfruta tu perfección y presúmela ante el mundo, siéntete orgullosa de lo que tú eres y no busques un seudo reflejo de tu mínima versión en lo demás".

Leer más: Matt Damon, una estrella muy humana y crítica en el Festival de Cannes

Muchos de sus seguidores salieron en su defensa ante tanto hate. "Tienes súper cuerpazo y no hagas caso a los comentarios negativos, no valen la pena es gente frustrada, muchísimas felicidades y bendiciones, te admiro mucho".

Vanessa Guzmán agradeció las palabras de esta fan: "gracias que linda, no hago caso solo los expongo como uno debe hacer ante cualquier persona que 'abusa', besos". Por otra parte, la actriz de telenovelas compartió que se prepara para una competencia fitnesss.