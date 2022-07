Vanessa Guzmán termina en el hospital tras accidente automovilístico

Ciudad de México. - La actriz y ex Miss Universo, Vanessa Guzmán sufrió un accidente automovilístico por lo que terminó en la sala de urgencias de un hospital en Texas, Estados Unidos.

Fue a través de sus redes sociales que Vanessa Guzmán informó sobre lo que había ocurrido, y aunque la noticia preocupó a sus fans, la ahora modelo fitness señaló que por fortuna el accidente no le dejó daños a su salud.

"bueno, a veces pasan cosas que uno no espera, pero confiada de que los ángeles que me acompañan desde arriba siempre están cuidándome, quiero comentarles que el día martes sufrí un pequeño accidente, una conductora me chocó, gracias a Dios no fue grave, acudí al hospital y no hay daños que perjudiquen mi salud ni tampoco mi preparación", escribió Vanessa Guzmán en la publicación en donde añadió videos detallando lo ocurrido.

Desde el hospital de Providencia en el Paso, Texas, detalló que el accidente se produjo el pasado marte cuando se dirigía al gimnasio, pero una joven se impactó por atrás en su coche.

Aunque en la publicación aclaró que los médicos le informaron que no tenía ningún daño, señaló que acudió al hospital ya que tras el accidente presentó un fuerte dolor en el cuello y lo que más temía es que tuviera una lesión que perjudicará su preparación para las próximas competiciones.

En el video también mostró las imágenes de cómo quedó el carro tras el accidente, así como fotografías de ella mientras estaba en revisión en el hospital.