Vanessa Guzmán vuelve a competencia de fisiculturismo con arrasador cuerpo marcado

Vanessa Guzmán de 45 años de edad, volvió a competir en una demostración de fisiculturismo y como era de esperarse arrasó de nueva cuenta con su cuerpo bien trabajado, pues duró varios meses entrenando para lograr el cuerpo pefecto, logrando resultados sorprendentes que emocionaron a muchos de sus fans, pues es un ejemplo a seguir.

Fue con un bañador naranja metálico con el cual Vanessa Guzmán compitió en Orlando, Florida y aunque esta vez no ganó, se la pasó muy bien, pues sus fans le dejaron un buen sabor de boca con todos los mensajes de apoyo que le mandaron en dicha competencia.

"Gracias a todos por su apoyo incondicional que una vez más me han demostrado! Leo y leo mensajes de mucho mucho cariño, sin duda son un parte fundamental de toda esta preparación al igual que todos mis patrocinadores, muchas gracias por siempre estar, y brindarme lo mejor! Vamos con todo, que se viene muchas competencias más, siempre enfocada en la meta!!", escriben las redes sociales a la guapa mujer.

Para quienes no lo saben desde hace un tiempo la actriz mexicana se alejó de los reflectores para enfocarse más en su vida personal, entre ella su amor al deporte, pues le fascina desde hace años, pero no podía hacerlo como tal debido a la complicada agenda de trabajo que se cargaba.

"Muchas muchas felicidades por la constancia, la disciplina, eres un gran ejemplo y una gran guerrera, te quiero", "Te conocí en Cuernavaca cuando eras nuestra belleza México y me parecías hermosa, te he seguido desde entonces y ahora me pareces además de hermosa admirable", "Excelente y maravilloso desarrollo físico y tus palabras dicen mucho de la conexión mental que tienes con lo qué haces … mis respetos y admiración", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas que llaman la atención de esta admirable mujer es que también ha recibido muc uas criticas por como ha cambiado su físico, pero lejos de importarle ella se siente muy feliz, pues es algo que ya quería hacer desde hace tiempo.

Cabe mencionar que sus fans le piden que regrese pronto al mundo de las telenovelas, pues ya la extrañan demasiado.

Leer más: “We Are” de Jon Batiste gana en categoría Album of the year de los Grammy