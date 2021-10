Vanessa Hudgens causa furor con tanguita de leopardo desde la piscina

Vanessa Hudgens de 32 años puso arder las redes sociales muy a su estilo y es que se puso una tanga animal print de leopardo con el cual desató la locura más salvaje de todas.

Y es que la actriz estadounidense posó demasiado ardiente desde la piscina donde se le ve sonriente con el cuerpazo que se carga, además de disfrutar del caluroso clima.

"Bueno, estoy en modo de caída total, PERO acabo de revelar algunas películas y estas son demasiado buenas para no publicarlas. Aquí estamos", escribe en la foto la guapa mujer.

Como era de esperarse las fotos de Vanessa Hudgens alcanzaron más de 400 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le pusieron de todo a la hermosa estrella de cine.

"Más mala lil mami por aquí no dejes que te digan lo contrario", "Esta será tu cuando lleguen tus sunnies", "A mí también me encanta el modo de otoño completo y estoy listo y espero una buena película este año porque me enviarán más fotos para la publicación de Instagram y Salamat", le escriben a la famosa.

El cuerpazo de Vanessa Hudgens/Instagram

Para quienes no lo saben la artista es considerada una de las más bellas de Hollywood desde hace años, es por eso que verla en bikini desata la locura total.

Cabe mencionar que la ex estrella juvenil ama salir los fines de semana con sus amigos con quienes se lleva de maravilla, pues basta ver sus redes para saberlo.

