Vanessa Hudgens es criticada por insensible discurso sobre coronavirus

La exchica Disney, Vanessa Hudgens, dio de qué hablar en redes sociales al ofrecer una polémica declaración en video sobre el temido nuevo coronavirus (COVID-19), que dividió opiniones por parte de los internautas.

Fue por medio de sus historias de Instagram en donde la actriz, de 31 años de edad, habló sobre la enfermedad que está agobiando al mundo entero y desató críticas en su contra.

Sí, hasta julio se me hace una mierd*. Lo siento, es un virus, lo entiendo, pero al mismo tiempo, aunque todo el mundo se contagiara, la gente igual se a morir. Es terrible, pero ¿inevitable? No lo sé, quizá no debería estar haciendo esto", declara la también cantante.