Estados Unidos.- El pasado viernes 08 de enero Twitter decidió tomar una estricta medida de prevención; suspender de forma permanente la cuenta oficial de Donald Trump e la plataforma por "riesgo de incitar nuevamente a la violencia", por lo que ahora el todavía presidente de los Estados Unidos figura como un usuario cualquiera.

Alrededor del mundo esto fue celebrado, tanto por usuarios de Internet como figuras del medio artístico y otro político, como lo hizo la actriz Vanessa Hudgens, quien compartió un cómico meme popular de la película que protagonizó hace años, High School Musical, y fue aplaudida por sus seguidores.

Después de que la noticia se hiciera público, muchas personas lo celebraron en las redes sociales, sobre todo aquellos que desaprueban sus actos, principalmente lo sucedido en el Capitolio de los Estados Unidos.

La actriz de 32 años compartió a través de su perfil oficial en Instagram imágenes de una escena de la segunda película de High School Musical donde Troy Bolton, personaje interpretado por Zac Efron, le coloca un collar con una T a su personaje de Gabriella Montez y ella le hace un curioso cuestionamiento.

Vanessa Hudgens se burla de Donald Trump con meme de HSM

"T de Troy?", pregunta Gabriella a Troy, a lo que él contesta: "No, T de la cuenta de Twitter de Trump fue suspendida", logrando casi dos millones de reacciones y miles de comentarios en donde la aplaudían unirse a este movimiento. Cabe recordar que en la película original él se la da como gesto de cariño y no le contesta un no por respuesta.

Pero Vanessa no fue la única que compartió un meme, cientos de miles de usuarios de Internet también lo hicieron y agradecieron a la plataforma tomar las medidas necesarias ante sus usuarios sin importar lo relevantes que sean en el mundo, algo que también le sucedió a la cantante y actriz mexicana Paty Navidad.

Actualmente, si el perfil del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es buscado en la plataforma, la cuenta sigue activa, sin embargo, aparece un mensaje de suspensión por parte de Twitter. El mandatario estaba incitando a la violencia y compartiendo información falsa o sin verificar, lo cual es una dura violación hacia sus políticas de privacidad.

Para quienes no la recuerden, Vanessa Hudgens, nacida en Salinas, California, Estados Unidos, un 14 de diciembre de 1988, es una cantante, actriz, compositora, modelo y diseñadora de modas que tuvo su gran salto a la fama en el año 2006 cuando protagonizó la primera película musical de High School Musical, una producción de Disney que tuvo tres partes más tarde.

Su carrera inició a los 15 años de edad y su primer papel fue en la película dramática "Thirteen", interpretando a Noel, aunque esta logró buenas críticas, ella sólo fue un personaje secundario dentro de su trama. Posteriormente participó en diferentes episodios de series como "Drake & Josh" y "The Suite Life of Zack & Cody".

Pero sin duda en 2006 llegó su ascenso a la fama con HSM, una trilogía de The Walt Disney Company en la que interpretó a Gabriella Montez y compartió créditos con estrellas como Zac Efron, Ashley Tisdale, Monique Coleman, Lucas Grabeel y Corbin Bleu, en el reparto principal.