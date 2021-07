Vanessa Huppenkothen con bikinazo asegura estar mucho más sexy que antes

Vanessa Huppenkothen de 37 años vuelve a causar tremendo impacto en las redes sociales al posar en bikini pues se puso con el cual lució su muy bien trabajada figura con la cual dejó a todos impactados.

En el video se puede ver a la conductora deportiva con una silueta demasiado coqueta, pero también lanzó un mensaje con el cual más de uno se quedó sorprendido, pues en el pasado se sentía insegura.

Tengo que confesar que durante años fui muy injusta e insegura con mi cuerpo... Me causaban conflicto mis piernas (siempre quise tenerlas delgadas y genéticamente es imposible), mi cadera (siempre quise ser compacta como niño) y mis boobs (mucha gente me decía que tenía que tener cuidado con como me vestía y que no te puedes poner lo que quieras porque se ve vulgar), dice el mensaje de la famosa.

Aunque Vanessa Huppenkothen dejó en claro que era mujer insegura hoy más que nada se siente muy bien, pues ama su cuerpo tal cual y lo mantiene con mucho ejercicio.

Como era de esperarse los fans de Vanessa Huppenkothen le escribieron de todo y le hicieron saber que se mira hermosa con cualquier cosa que se ponga.

"Eres hermosa por dentro y fuera y aunque a mí me pareces perfecta, que bueno que jamás te hiciste cirugías", "Si que recuerdo esos tiempos mi Vane! Que paz que ya quedaron atrás#, le escriben a la rubia.

Hoy en día la presentadora disfruta más que nunca su físico con el cual se siente muy bien, pues lo presume a cada momento en las redes.

