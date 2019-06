Vanessa Huppenkothen responde a crueles críticas de su cuerpo

Vanessa Huppenkothen harta de los comentarios sin sentido sobre su apariencia física, decidió callar a todos sus haters quienes han asegurado que padece de algún trastorno alimenticio, pues en las fotografías que ha compartido en sus redes sociales luce, según ellos, demasiado delgada.

La conductora deportiva Vanessa Huppenkothen compartió una serie de videos en sus Instagram Stories donde explicó que sucede con su cuerpo.

La ex reina de belleza comenzó diciendo: “estoy llegando a mi casa y leyendo comentarios muy ofensivos. Nunca había querido hablar del tema, ya lo he aclarado en varias ocasiones pero vuelvo a decirlo: no soy una persona que sufre ningún tipo de trastorno alimenticio, no soy anoréxica, no soy bulímica".

Sí me cuido mucho porque genéticamente tiendo a ser llenita; mi papá es enorme, mi mamá pues es piernona.

Vanessa Huppenkothen mencionó que pese a lo que muchos piensan, se alimenta como debe, además resaltó que todos esos comentarios ofensivos hacia su persona, han llegado a lastimar también a su familia.

Sí he tenido mucho cuidado con lo que como, pero de ahí a dejar de comer o a ser bulímica, nada que ver.

"Me duelen los comentarios porque los lee mi familia y porque obviamente me preguntan qué está pasando", contó la conductora de ESPN.

“Soy una mujer muy sana, que si me meto a competencias de seis, siete horas y fuera anoréxica no rendiría, una persona que tiene que nadar, correr y hacer bicicleta", comentó Vanessa Huppenkothen en referencia a la gran importancia que tiene para ella el ejercicio.

Prueba de esto es una reciente fotografía que compartió donde mostró su abdomen de acero.

Vanessa Huppenkothen fue uno de los rostros femeninos más populares en Televisa Deportes; su carisma y talento la llevaron a cubrir eventos deportivos de talla internacional como los Juegos Olímpicos, el Super Bowl, Copas del Mundo y más.

La hermosa conductora salió de Televisa Deportes en 2016 aparentemente por no ser del agrado del entonces director Francisco Javier González. Actualmente la ex reina de belleza originaria de la Ciudad de México, labora en la cadena ESPN.

Tiempo atrás estuvo de invitada en el programa "La Saga" de Adela Micha, donde confesó que en Televisa se sintió usada. Aseguró que no se arrepiente de haber laborado en dicha empresa, pero si se arrepiente de varias cosas que hizo.

Adela Micha le cuestionó porque sentía que había perdido la dignidad, a lo que Vanessa Huppenkothen contestó:

Haces apuestas y tienes que salir en bikini. Te utilizan como un objeto y la verdad no lo eres.

"Yo quería demostrar mi conocimiento y quería demostrar que sé de deportes”.