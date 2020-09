Vanessa Villagrán, una de las bellas hijas de Carlos Villagrán, "Kiko", que quizá no conocías

"Kiko", el cachetes de marrana flaca y quien no duda en decirle "¡chusma, chusma!" a Don Ramón, llegó a convertirse en uno de los personajes más queridos y aclamados de la serie "El Chavo del 8", interpretado por Carlos Villagrán. Tras su salida de este programa creado por Roberto Gómez Bolaños, el actor emprendió otros proyectos de la mano de su personaje, lo que lo llevó a vivir en varios países.

Además de su romance con Florinda Meza, antes de su relación amorosa con Roberto Gómez Bolaños, Carlos Villagrán contrajo matrimonio con tres bellas mujeres. Tiene siete hijos en total: Paulo, Sylvia, Ángel, Samantha, Edson, Gustavo y Vanessa. Precisamente de Vanessa Villagrán hablaremos en esta ocasión.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Vanessa Villagrán, uno de las bellas hijas de "Kiko". Foto: Instagram @vavirigram

Vanessa Villagrán ha compartido con sus miles de seguidores en Instagram, varias fotografías de antaño de su famoso padre Carlos Villagrán, a quien muchas generaciones conocen como "Kiko", el niño que anhelaba mucho su pelota cuadrada. Vanessa, una de las bellas hijas de "Kiko", le dice de cariño a su progenitor "papeeto". En un reciente post publicó una foto de cuando ella tenía solo 10 años de edad:

Aquí estoy yo de 10 años con mi papeeto boneeto, él se iba a trabajar muy temprano y me despertaba para despedirse de mí y le diera la bendición ❤️ Siempre ha estado en mi vida, siempre ha sido un papá maravilloso, siempre he contado con él a pesar de sus giras y trabajo. Te súper amo papeeto ❤️.

Carlos Villagrán junto a su hija Vanessa. Foto: Instagram @vavirigram

En otra de sus publicaciones, Vanessa Villagrán resalta que desde siempre, su papá ha sido todo un galán. "Mi papeeto siendo hermoso, bello y todo un galán, siempre haciendo bromas, feliz, y ocurrente. Te amo".

Carlos Villagrán en la época de mayor éxito y fama. Foto: Instagram @vavirigram

Asimismo postea fotografías junto a su hija Scarlett, nieta de "Kiko". El recordado actor de "El Chavo del 8", también comparte con sus millones de fans fotografías familiares: "una pequeña parte de mi familia, queridos amigo les mando todo mi agradecimiento y todas esas cosas hermosas que involucran al amor", expresó el actor en uno de los post en su feed de Instagram.

"Kiko" con una parte de su gran familia. Foto: Foto: Instagram @carlos_kiko1

Por otra parte, en una entrevista en julio pasado para el programa de la televisión argentina "Informados de todo", Carlos Villagrán habló sobre aquella ocasión, cuando el narcotraficante colombiano Pablo Escobar lo contacto para que actuara en la fiesta de cumpleaños de su hija. El actor contó que estaba en el Hotel Tequendama, en la ciudad de Bogotá, Colombia, ya que tenía unos shows en aquella ciudad con su circo.

Me llamaron a mi cuarto, de recepción: 'hay tres personas que quieren hablar con usted', les digo: 'que pasen', yo siempre fui muy amigable con la gente, 'deben de ser periodistas', pensé yo. Subieron, traían un portafolio en la mano, nos presentamos, abrieron el portafolio, sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita del centro, la abrieron y me dicen: 'mañana es cumpleaños de la hija de mi patrón, que ponga usted la cantidad, hasta un millón de dólares.

Carlos Villagrán al escuchar lo que le dijeron las personas que iban de parte de Pablo Escobar, "se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así". El actor se negó a asistir a la fiesta de cumpleaños de la hija del narcotraficante colombiano, diciéndoles que por el contrato que tenía con el circo, no podía presentarse en ninguna otra parte. "Se me ocurrió decirles que yo traía una cláusula donde decía que nomás yo podía hacer a lo que vine, me lo respetaron, cerraron la chequera, cerraron el portafolio, se despidieron muy bien de mí y se fueron".

Posteriormente por temor al negarse a ir a la fiesta de la hija de Pablo Escobar, Carlos Villagrán optó por regresar a México.

También te puede interesar:

Cuando Roberto Gómez Bolaños encontró sin vida a Jaimito el cartero en el set de El Chavo del 8

Anécdotas de Angelines Fernández, "La bruja del 71", contadas por su hija Paloma Fernández

Así lucía Florinda Meza en su juventud, el profesor Jirafales aseguró que la actriz "paraba el tráfico"