¿Vanidad? Confiesa Julio Preciado que se hará cirugías estéticas tras adelgazar

México.- El cantante mexicano Julio Preciado logró perder 35 kilogramos luego de operarse para mantenerse saludable y en entrevista con el programa De Primera Mano revela que donará la piel sobrando de su cuerpo para ayudar a otras personas que la necesiten como trasplantes, entre otros procedimientos.

En entrevista, compartió que tras una larga lucha para bajar de peso, se encuentra a tan sólo cuatro kilos para llegar a su peso ideal, un logro enorme para él y su salud. Agregó que está en buen estado de salud y cuidando sus niveles de glucosa, su hipertensión, entre otros, de los que asegura estar muy bien.

El intérprete confesó que acudirá a un cirujano plástico para poder someterse a una cirugía estética en la que le harán el recorte de su sobrante de piel, que se le conoce como "mandil", procedimiento que llevará a cabo dentro de unos cuatro meses.

Julio Preciado agregó que ya está informándose sobre los procesos de donación de piel para hacerlo con su sobrante. Asimismo, confesó que se hará algunos arreglos extras para poder mejorar su imagen y sus citas con el cirujano inician el próximo 31 de octubre.

"El 31 de este mes voy a tener una cita con un doctor, voy a hacerme unas cosas, no muchas porque no es mi papel, no es por vanidad lo voy a hacer por imagen para mi público", contó, explicando que entre los procedimientos está arreglarse la papada.

Leer más: ¿Ya sabías? Así descubrió Mhoni Vidente que era una pitonisa

Cerca de llegar a su peso ideal, Julio Preciado afirmó que se está reinventando y aprendiendo a comer, esto con la intención de cuidar su salud. Cabe recordar que muy pronto regresará a los escenarios al lado de la Banda El Recodo, así que probablemente estrene nueva imagen, esto a partir del noviembre del presente año.