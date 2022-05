"Váyase, corra, el señor fue por una pistola", Óscar Burgos narra fuerte pelea que tuvo con Cepillín

A través de su canal de YouTube, el comediante Óscar Burgos, conocido por su personaje de "el perro guarumo", contó sobre aquella fuerte pelea que tuvo con el recordado Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín. Ambos se agarraron a golpes y en uno momento de este acalorado altercado, tuvo que huir porque "el payasito de la tele" había ido a buscar una pistola.

Años atrás, Óscar Burgos, ex esposo de la comediante Karla Panini (una de "Las Lavanderas"), fue a la casa de Cepillín en Monterrey, estado de Nuevo León, México, ya que en ese entonces, el payaso formaba parte de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), y necesitaba de su ayuda.

Estuvieron hablando del asunto y horas después, llegaron unos amigos toreros de Cepillín. Óscar Burgos había estado tomando mucho y llegó un momento en que empezó a colmar la paciencia de Ricardo González Gutiérrez.

Al estar bajo los efectos del alcohol, Óscar Burgos comenzó a ofender a Cepillín. "Como a las 12 de noche empezó a contar unas anécdotas, pero yo sentía, quizá era mi alcoholismo, que era muy: 'yo, yo, yo'. Y a Ricardo le gustaba mucho hablar y yo le dije: 'ya, puro yo, no mam...'".

El payaso se molestó con Óscar por su actitud y por ofenderlo estando en su casa, "y al final le dije: 'chin… tu madre'". Tras esto, Cepillín no toleró más groserías y se le fue a los golpes al ex esposo de Karla Panini.

"Que me pega el primero en la cara, era un tipo delgado, muy alto y sabía tirar madrazos, pero quizá por su misma complexión, sí sentí el puta…, pero no me noqueó y luego me tiró otro chingadazo. Total que dije: '¿ya va en serio?', y que le meto un madrazo, se lo tiro a la cara, pero le cayó en el cuello y que se me dejan venir todos los toreros, me pusieron una put...".

Entre la pela, de un momento a otro, el comediante terminó en el jardín. Uno de los trabajadores de Cepillín, le pidió que se fuera de inmediato, ya que el payaso había ido por una pistola.

"De repente no sé cómo estaba en el patio, llega el jardinero y me dice: 'váyase, ya tengo las llaves de su carro puestas, el carro está encendido, corra, el señor fue por una pistola', y que salgo, me subo al carro, a la chin...".

Años después de su pelea, Cepillín y Óscar Burgos se reencontraron en un evento. Para sorpresa de "el perro guarumo", el payaso lo saludó como si nada hubiera pasado, pidiéndole que lo invitara a un programa de televisión que tenía en ese momento. "Lo de los madrazos se le olvidó o no sé y le digo: 'mañana, ve con tus hijos', me empieza a dar consejos chingones porque sabía de tele y comedia".