¡Veía la foto de una amiga! José Eduardo Derbez confiesa haberse tocado mientras manejaba

México.- De nueva cuenta, el actor mexicano José Eduardo Derbez, hijo del comediante Eugenio Derbez, causa polémica por algunas confesiones que hizo en vivo en el programa Miembros al aire, donde comparte escena con otros hombres populares del medio del espectáculo.

En esta ocasión, confesó que en una ocasión se tocó sin pena en plena calle para darse placer, desatando todo tipo de reacciones. Todo se dio cuando tuvieron que confesar la peor "guarrada" que han cometido y fue Yulianna Peniche la primera en hablar sin tapujos.

"Masturbarse en la calle, yo sí lo hice una vez, iba manejando, fue en mi coche y estaba platicando con una amiga o novia y me mandó una foto, entonces se me hizo fácil porque se puso el semáforo rojo y entonces me bajé el pantaloncito y pues le di con todo, después se puso el verde y seguí, pero se puso difícil porque tenía que seguir concentrado en la manejada, en la foto, en la mano y era completamente de día, entonces lo que pasó es que me tarde mucho", confesó el actor.

Tras la confesión, todos sus compañeros quedaron sorprendidos, pues calificaron su relato como "raro", sin embargo, José Eduardo Derbez explicó que sólo había sido una vez y fue hace unos veinte años.

Leer más: ¿Predicción cumplida? Mhoni Vidente ya había revelado que Camilo y Eva Luna serían papás

Las redes sociales fueron toda una revolución tras la confesión, pues las declaraciones no fueron del agrado del público y hasta lo llamaron "enfermo", entre otros calificativos. José Eduardo Derbez sólo rio ante su experiencia y quedó como una anécdota extraña para muchos.