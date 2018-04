Vengadores y Guardianes de la Galaxia se unen en ‘Avengers: Infinity War’

Mazatlán.-El universo estará en peligro de nuevo, esto luego de que el temido villano Thanos amenace con destruirlo, lo que originará que tantos superhéroes del mundo Marvel Comics se reúnan por primera vez en la historia para lograr derrotarlo. Estas y más hazañas se podrán ver en la película Avengers: Infinity War. La preventa de boletos ya inició desde hace días en México y el filme llegará esta semana a las salas de cine.

Superhéroes unidos



La película de ciencia ficción que se realiza bajo el sello de Marvel y que es la secuela de The Avengers (2012) y Avengers: Age of Ultron (2015), se estrenará el jueves 27 de abril. La dirección corrió a cargo de Anthony Russo y Joe Russo y el guion lo escribió Christopher Markus y Stephen McFeely.

La cinta se basó en el cómic de Jim Starlin The Infinity Gauntlet (1991) y el cómic Infinity (2013), de Jonathan Hickman.

Por primera vez en la historia, los superhéroes, tanto los Vengadores, Pantera Negra y los Guardianes de la Galaxia se unen para enfrentar al temible Thanos, con tal de derrotarlo y evitar que tenga las gemas del infinito. Sin embargo Thanos no estará solo, tendrá la ayuda de la Orden Negra, un equipo que comprende a algunos de los más poderosos y valientes asesinos del universo. Proxima Midnight, hija de Thanos y la única mujer de la Orden Negra, formará parte del film, la actriz Carrie Coon dará voz de este personaje.

Entre los actores que figuran en el reparto están Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Anthony Mackie, Sebastian Stan y Tom Hiddleston. La cinta se estima será una de las más taquilleras, motivo por el cual ya Marvel anunció la segunda parte para estrenarse el 3 de mayo del 2019.

Paisajes del filme

Las filmaciones de la película se realizaron en varias partes de EUA, Escocia e Inglaterra. El rodaje finalizó el 15 de julio del 2017.

235 millones de dólares se estima que reúna en su estreno en Estados Unidos la cinta de superhéroes.

Iron Man



Personaje interpretado por Robert Downey Jr. El líder y benefactor de los Vengadores, que es autodescrito como un genio, multimillonario, playboy y filántropo con armaduras electromecánicas.

Black Widow



Interpretada por Scarlett Johansson. Es una espía altamente entrenada y una exvengadora y agente de S.H.I.E.L.D. Experta en artes marciales y con dominio sobre los hombres.



Groot

Voz: Vin Diesel

La película de Marvel hace una reunión histórica de superhéroes en su más reciente creación, que se estrena el 27 de abril en las salas de cine de México; buscarán salvar el mundo ante la amenaza de destrucción a cargo de Thanos



Gamora

Actriz: Zoé Saldaña



Thor



Interpretado por Chris Hemsworth. Un vengador y el rey de Asgard basado en la deidad mitológica nórdica homónima. En la anterior entrega luchó contra Gela, ahora luchará contra Thanos.

Spider-Man



Interpretado por Tom Holland. Es un adolescente y aprendiz de Stark que recibió habilidades similares a los de una araña después de haber sido mordido por una genéticamente modificada.



Rocket Raccoon

Voz: Bradley Cooper

Hulk



Interpretado por Mark Ruffalo, es un vengador y genio científico que, debido a haber sido expuesto a la radiación gamma, se transforma en un monstruo verde cuando se enfurece o se irrita.

Thanos



Personaje interpretado por Josh Brolin. Un déspota intergaláctico de Titán que anhela recolectar todas las gemas del infinito para imponer su voluntad a toda la realidad. Quiere destruir el universo.



Falcon

Actor: Anthony Mackie



Star-Lord

Actor: Chris Pratt

Capitán América



Es interpretado por Chris Evans. Es un superhéroe fugitivo conocido como el Capitán América, líder de una facción de Vengadores.

Pantera Negra



El personaje lo realiza Chadwick Boseman. El rey de la nación africana de Wakanda, que ganó su fuerza mejorada al ingerir la hierba en forma de corazón, ahora se une a los Vengadores.