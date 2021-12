"Venir a verte de la peor forma", Nerea Godínez visita la tumba de su amado novio Octavio Ocaña

La familia del fallecido actor de televisión Octavio Ocaña, visitó su tumba al cumplirse dos meses de su muerte. En su cuenta de Instagram quien fuera su novia y prometida, la joven empresaria Nerea Godínez, compartió una serie de fotografías de la última morada del recordado "Benito Rivers", personaje que interpretó desde los cinco años de edad en la serie "Vecinos".

"Papi, ya dos meses que nos dejaste y hay días en que aún no me lo creo", manifestó Nerea Godínez en su post, mencionando seguir negando su partida, no saber si algún día podrá comprender y calmar un poco "este dolor tan intenso que dejaste en mí".

Tú deberías de estar aquí en tu bello Tabasco con nosotros, ese era el plan, ahora me toco venir a verte de la peor forma.

La tumba de Octavio Ocaña se encuentra en el Recinto Memorial de Villahermosa, Tabasco, ciudad en la que nació un 7 de noviembre de 1998 y en la cual, radican sus padres desde hace muchos años.

Nerea manifestó que no hay en el cual "no me ahogue en llanto", preguntándose "¿por qué a ti? ¿Por qué a nosotros? Nuestros planes y sueños se quedan en eso, en sueños y quisiera cumplirlos por ti, ¿pero cómo? ¿Con qué ganas?".

Nerea Godínez ha recibido muchos mensajes de apoyo.

Al cementerio también acudieron los papás de "Benito Rivers", los señores Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña, así como sus hermanas gemelas Ana Leticia y Bertha, quien en su cuenta de Instagram publicó el siguiente mensaje:

"Mi rey, hoy a dos meses de tu partida sabes que contigo también murió una parte de mi ser, mi hermanito el más alegre, el más guapo, el más chingón, ojalá existiera una medicina para el alma, pero hoy la mejor medicina es ver nuestras fotos y recordar cada momento vivido a tu lado, por qué no puedo ser más afortunada, ni vivir más orgullosa del hermano que tuve".

¿Qué pasó con Octavio Ocaña?

El actor de la serie "Vecinos" perdió la vida a sus 22 años de edad el pasado 29 de octubre de 2021. Según la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), murió al dispararse así mismo tras una persecución que supuestamente, él mismo ocasionó con policías municipales de Cuautitlán Izcalli, Edomex.

Sin embargo, antes las declaraciones de las personas que acompañaban a Octavio Ocaña ese día, la versión de la fiscalía ha dado un giro.

"Ellos dijeron que jamás vieron que él se pudiera haber disparado, es más, incluso uno de ellos, el que iba atrás dice que jamás vio que Octavio sacara un arma", comentó el abogado Francisco Hernández, representante legal de la Familia Pérez Ocaña, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Octavio Pérez está convencido de que a su hijo lo asesinó un elemento de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli.