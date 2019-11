Ventaneando responden a las fuertes acusaciones de Yuridia

Yuridia acusó a una reportera del programa Ventaneando de hacer un "pancho" a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Mérida, Yucatán (donde se presentó el pasado fin de semana) para lograr una nota amarillista y posteriormente, incitar al bullying en su contra. Ante esta situación la cantante reveló a sus fans padecer de "fobia social", asimismo informó que tras terminar su "Desierto tour" se ausentará de los escenarios por tiempo indefinido, ya que no se encuentra bien consigo misma.

"A mí me asusta mucho, porque a mí no me gustan las confrontaciones y hacen 'Pancho' para después tener su nota y poder inventarle a la gente y poder contarles algo que no es. Cuando estaba cantando me sentí súper bien y cuando llegué a mi cuarto otra vez me sentí triste por lo que había pasado en el aeropuerto".

Yo sé que ya me ha pasado muchas veces y bueno avisarles que ya el próximo fin de semana se va a acabar la gira y no sé cuándo voy a volver.

"Yo creo que esta situación está afectando mi salud y me quiero sentir mejor, quiero estar bien, obviamente los quiero por todo lo que me han dado y esta gira estuvo increíble, pero yo ya no puedo prometer algo que no puedo cumplir", manifestó Yuridia entre lágrimas.

Ante las declaraciones de Yuridia, los conductores de Ventaneando hablaron al respecto en la emisión del programa de ayer lunes.

Daniel Bisogno recalcó que la ex participante de La Academia tiene una voz privilegiada, sin embargo:

Es su peor enemiga, Yuridia es su mayor autosaboteadora, ella misma se hace pedazos todo el tiempo, el talento le estorba.

Pati Chapoy aseguró que una persona del equipo de Yuridia, "agredió" a la reportera de Ventaneando, asimismo, pidió a la cantante buscar ayuda profesional ante la "fobia social" que padece.

Por su parte Pedro Sola, mencionó que Yuridia ha tenido una pésima actitud con los medios de comunicación desde un principio.