"Verán un Bryan Venz más calle", el cantante venezolano promociona su nuevo sencillo "Rulay"

Para conocer más de Bryan Venz y de todos sus proyectos, no dude en seguirlo a través de sus redes sociales como @bryanvenz.

"Rulay" cuenta con un audiovisual dirigido por Kevin Castillo . En él "quisimos mostrar más de mí, con performance, bailarinas y mucha más gente. Además, me inventé un pasito de baile que sé que les va a fascinar", cuenta entre risas. Fue grabado en la Plaza de toros del Nuevo Circo, en Caracas, mezclando a la perfección locaciones del emblemático recinto con el estilo urbano del intérprete.

Esta canción en particular es para las discotecas, para las fiestas, para prender la rumba como decimos coloquialmente en Venezuela. Es tan contagioso que dan ganas de bailar de principio a fin.

"Este es uno de mis temas favoritos, yo me considero un artista integral, me encanta la música urbana y cada uno de los géneros que la componen, por eso quiero explorarlos. Ahora vengo con un estilo diferente e innovador, una fusión entre moombahton y reggaetón, demostrando mi versatilidad al combinar distintos sonidos. Estoy seguro que al público le encantará", comentó.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.