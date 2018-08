Chabelo llamó "pend..." a Verónica Castro por su embarazo

La querida actriz Verónica Castro visitó por primera vez el foro de Ventaneando, para promocionar la serie de Netflix "La casa de las flores". En su visita al programa liderado por Pati Chapoy, habló sobre sus relaciones, su vida y cómo llegó a trabajar con Manolo Caro, quien la acompañó en la emisión.

La actriz y conductora Verónica Castro, también recordó sus inicios en la televisión, cuando trabajó con Chabelo y cómo reaccionó el "Amigo de todos los niños" a su embarazo de su primer hijo, Cristian.

Se enojó mucho Chabelo cuando supo que estaba embarazada. Me dijo ‘pend...'. ‘¡¿Cómo que estás embarazada, pend...?!' No me lo dijo con voz de niño, me lo dijo como Xavier, en el camerino.

Por otra parte, Verónica Castro aseguró que fue "una delicia" trabajar con Manolo Caro, pues siempre es muy amable en el set.

"Si hubiera encontrado toda mi vida a directores como él, mi carrera y mi cara sería otra. No hubiera tenido preocupaciones. No hubiera llorado. Me tocó puro canijo", relató quien encarna a Virginia de la Mora en la serie de Netflix.