Verónica Castro fuera de "La Casa de las Flores", ella lo confirma

Hace unas semanas en las redes sociales de la serie "La Casa de las Flores" del director mexicano Manolo Caro, se anunció que la exitosa serie de Netflix tendría no solo una segunda temporada, sino también una tercera temporada. Ahora, la primera actriz Verónica Castro ha sorprendió al confirmar, que ya no formará parte de dicha serie.

En la pasada entrega de Las Lunas del Auditorio Nacional, Verónica Castro comentaba que si seguiría en "La Casa de las Flores" ante la incertidumbre de los fans de la serie.

Fue en entrevista para el programa Ventaneando donde Verónica Castro confirmó esta noticia que ha tomado por sorpresa a los seguidores de "La Casa de Papel".

Yo no quería, pero así se dio. Me llaman para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz entonces dije que así no, o es todo o es nada. Así soy yo.