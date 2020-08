Verónica Castro abre su corazón y por primera vez, habla sobre la muerte de su mamá

Verónica Castro habló sobre la muerte de su mamá, la señora Socorro Castro Alba, quien perdió la vida a finales del pasado mes de abril. En una reciente entrevista para el programa radiofónico de Janett Arceo, la actriz comentó hasta el día de hoy, ya se está reponiendo un poco tras la dolorosa partida de su progenitora.

"Hace cuatro años que se cayó mi mamá, ella ya no se pudo reponer y yo tampoco, fue un tiempo muy difícil, ahora me estoy como reponiendo, pero decía: '¿Por qué no puedo caminar?, ¿Por qué no me puedo parar?, ¿Por qué no puedo correr?, ¿Por qué no puedo hablar?', la voz me temblaba, la voz mal, una cosa muy extraña, pero yo creo que era cosa de lo mismo", contó Verónica Castro sobre su mamá Doña Socorro.

Verónica Castro reveló que su hijo Cristian Castro sigue sufriendo por la muerte de su abuela Socorro. "Sufrí mucho con lo de mi mamá y entiendo a mi hijo que lo sigue sufriendo porque era la mamá que lo cuidaba, ella sí le daba mamadera y que no se hagan de la boca chiquita porque todos le metieron la mamadera y hay algunas que todavía la siguen usando".

Cristian Castro encontró en su abuela una figura materna. Foto: Instagram @cristiancastronoi

Verónica Castro contó que su mamá tenía muchas ganas de seguir haciendo cosas, pero su condición física no se lo permitía. "Fue irremediable, te queda un hueco muy raro, esa mamá para mí era muy especial, me manejaba la vida".

Sus últimas palabras fue que tenía que haberme soltado un poquito más la rienda porque no me quería dejar tan sola, estoy muy bien así, le doy las gracias. Fue una gran maestra de vida, me enseñó a ser fuerte, a echarle ganas.

La actriz Verónica Castro expresó en esta entrevista, lo agradecida que está con su mamá Socorro Castro Alba, quien falleció a los 85 años de edad. "Estoy muy bien, así sola, le di las gracias de que me dejó así y de que me forzó muchas cosas de que 'tienes que trabajar, tienes que ir y tienes que venir, corre, si ella puede tú también puedes', puras cosas positivas que ahora las veo y digo: 'qué fuerte, qué fuerte era mi mamá'".

En julio pasado en una entrevista con el programa Hoy, Cristian Castro expresó su sentir ante la muerte de su abuela Socorro. "Yo hablaba diario con mi abuela, le hablaba tres veces al día, siempre me despertaba le llamaba y antes de que se acostara le llamaba. Éramos muy unidos, entonces obviamente que todos estábamos pendientes de mamá Socorro porque era la luz".

Cristian Castro tuvo la oportunidad de hablar con su abuela momentos antes de fallecer: "hablé el día antes de que se la llevaran y de que muriera, inclusive me pasaron con ella ya muriendo. Entonces pude llorar, pude gritar de desesperación y también me pude despedir de ella con todo el amor del mundo, mi bien amada se me fue, pero gracias a eso también se abren otras puertas a la espiritualidad".

