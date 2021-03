Verónica Castro al natural y orgullosa de sus canas, al momento de recibir su vacuna contra el Covid

La actriz mexicana Verónica Castro de 68 años de edad, ya recibió su vacuna contra el Covid-19. De acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Kaffie, la protagonista de la primera temporada de la serie de Netflix "La Casa de las Flores", recibió su primera dosis en el puerto de Acapulco, estado de Guerrero, México, paradisíaco destino turístico en el pacífico mexicano, donde la también cantante y conductora de televisión, se ha mantenido resguardada ante la pandemia.

Verónica Castro, mamá del cantante Cristian Castro, asistió a uno de los centros establecidos en Acapulco de Juárez para recibir su primera dosis contra el Covid-19, dejando a un lado el glamour que la caracteriza, pues en ese momento simplemente era una persona de las tantas personas mayores de edad, quienes estaban siendo vacunadas.

Cabe mencionar que la ex pareja sentimental del fallecido comediante mexicano Manuel "El Loco" Valdés, asistió al centro de vacunación luciendo orgullosamente sus canas.

El periodista Alex Kaffie contó que luego de ser vacunada, el personal médico no dudó en pedirle la fotografía del recuerdo a la actriz Verónica Castro, hermana del productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro (ex esposo de la ex Primera Dama de México Angélica Rivera).

Al ver las imágenes de "La Vero" tras recibir su primera dosis, estás fueron algunas de las reacciones de parte de usuarios de Instagram: "tan bella la señora", "me da mucho gusto, una persona tan hermosa por dentro y por fuera", "hermosa, sentada como una dama", "una señorona", "nuestra diva mexicana", "que bueno, ojalá todos nos vacunemos pronto" y muchos más.

Asimismo no pudieron faltar los comentarios negativos, haciendo referencia a la apariencia física de Verónica Castro. Ante esto hubo varias personas que salieron en su defensa: "no cabe duda que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, porque no poner cosas lindas en vez de estar haciendo bullying, bella Verónica, bendiciones para usted".

Verónica Castro se suma a la lista de famosos en México, quienes han recibido su primera dosis contra el Covid-19, durante la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación, en la cual tiene prioridad los adultos mayores de 60 años de edad. Anteriormente fueron vacunados el cantante Enrique Guzmán (papá de Alejandra Guzmán), la actriz Ana Martín y recientemente Silvia Pinal, la llamada "Última diva del cine mexicano".