Verónica Castro celebra su cumpleaños en soledad pero muy feliz

Verónica Judith Sáinz Castro, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Verónica Castro, se encuentra llena de dicha y felicidad en estos momentos, ya que llegó a los 68 años de edad, algo que sus fans festejaron a primera hora, pues no hay cumpleaños en que la diva de las telenovelas sea festejada por sus admiradores quienes la siguen desde sus inicios en la pantalla chica.

Aunque Verónica Castro ha estado ausente de la televisión se ha mantenido vigente en las redes sociales, prueba de ello fue el video que subió hace unas horas en Twitter, donde muy sencilla, pero con el carisma que siempre la ha caracterizado sopló las velas de un pastel que le llevaron a su hogar, dejando a todos emocionados, ya que deseaban ver a su diva, aunque se le miraba muy sola.

Por si fuera poco los fans de Verónica Castro no solo la felicitaron pues como se ve en los mensajes anteriores le dieron ánimos para que siguiera adelante a pesar de los fuertes golpes que ha vivido, desde el escándalo con Yolanda Andrade, hasta la muerte de su madre Doña Socorro, todo ha sido muy difícil para la actriz.

Recordemos que tras el escándalo de Verónica Castro con Yolanda Andrade, quien supuestamente se había casado con ella hace varios años, Verónica Castro, tomó la decisión de retirarse del medio del espectáculo, por lo que muchos lamentaron el retiro de la famosa quien vivió toda una vida por medio de la televisión, aunque ella prefirió su tranquilidad que los chismes.

A todo esto se suma la revelación que hizo Yolanda Andrade, pero esta vez no fue sobre la aparente relación que tuvo con Verónica Castro, sino cuando confesó en un programa extranjero que Cristian Castro había golpeado a Verónica Castro, mandándola directamente al hospital, situación que puso en problemas al cantante quien de inmediato tuvo que dar la cara tras la fuerte acusación.

"Un día que ella estaba terminando el programa me dijo que iba a casa de su mamá porque Cristian estaba peleando con la mamá y estaba ahí también Valeria su esposa Valeria embarazada y yo le dije a Verónica para qué van si tu mamá y Cristian se entienden muy bien y para qué vas y te metes al pleito, después ella me habló y me dijo Cristian me pegó...", dijo la actriz.