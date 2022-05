Verónica Castro comparte foto sin filtro y esta feliz de nunca haberlos usado en el pasado

Verónica Castro de 70 años de edad, siguió con la polémica de la fotografía con filtros, es por eso que decidió compartir una foto pero, del pasado, donde deja en claro lo hermosa que era en su juventud y que no necesitaba de filtros como muchos usan hoy en día en las redes sociales.

En la foto se puede ver a una Verónica Castro con una belleza arrasadora, por lo cual la llamaron el rostro más bello de México hace varios años, pues es bien sabido que la actriz mexicana dio un giro muy importante en el mundo de las telenovelas, pues se dio a conocer a nivel internacional con novelas como Los Ricos También Lloran y Rosa Salvaje.

"Me pidieron que me cambiara el color de pelo, pero creo se me pasó la mano ups SIN FILTRO Jajajaja", escribió en la foto Verónica Castro, donde sus fans lejos de criticarla contrario a los haters, se mostraron muy felices por lo bien que se ve actualmente, pues le volvieron a decir que con arrugas o sin ellas se mira muy bien.

"Siempre tan bella, que no le importe lo que diga la gente", "La belleza de tus ojos, cuerpo y rostro jamás ha sido un filtro", "El rostro más hermoso que ha existido en la TV. Y me encanta tu pelo como lo traes ahora", "Una belleza Total!!! ¡Siempre tan Diosa!! Todos los colores de cabello y los diferentes looks te quedan divinos!!! Como solo Vos los sabes lucir!!!! Única e inigualable!", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben Verónica Castro se alejó del mundo del espectáculo desde hace un par de años, su último proyecto fue en Pequeños Gigantes para Televisa y en una serie llamada La Casa de Las Flores, donde al parecer tuvo problemas para ser parte de la segunda temporada, por lo que ahora muchos esperan que regrese pronto al mundo de la pantalla chica.

Cabe mencionar que la artista mexicana no se olvida de sus fans, por lo que se mantiene muy activa en redes sociales donde sus fans están al pendiente de todo lo que hace.