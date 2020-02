Verónica Castro confiesa sufrir al ser la mamá de Cristian Castro

Verónica Castro abrió su corazón con Galilea Montijo en una entrevista para LatinUS (el nuevo proyecto de la conductora del Programa Hoy); la reconocida actriz se sinceró y reveló lo díficil que ha sido para ella ser madre de Cristian Castro, quien ha protagonizado varias polémicas a lo largo de su carrera como cantante.

Cristian Castro mantiene a su mamá con el alma en un hilo, ya que siempre que aparece frente a las cámaras de televisión, hace una nueva ocurrencia. "Le digo 'por qué haces escándalo cada que sales, por qué dijiste esa barbaridad', luego con el saiote le digo, 'qué haces ahí enseñando todo'", comentó Verónica Castro en la charla con Galilea Montijo.

A manera de broma "La Vero" señaló que su hijo heredó la locura de su padre Manuel "El Loco" Valdés.

Yo creo que salió a su papá, porque yo soy loca pero no tanto.

Verónica Castro contó que también sufre mucho por todo lo que la prensa dice de su hijo Cristian Castro. Por otra parte, la actriz aseguró que si sale un buen proyecto regresará al mundo de la actuación, "si sale algo bueno, les chambeo".

Para mí ha sido una bendición esta carrera, la amo, lo sé, la conozco, la disfruto, la gozo, la exprimo.

"Cada uno de mis personajes me gusta saborearlos, me gusta quedarme con él un tiempo, me gusta vivirlo, me desgarro para poderme meter en un personaje y poderlo agarrar desde adentro".