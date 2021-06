Verónica Castro desmiente a Manolo Caro por su salida de La Casa de las Flores: "que dios lo perdone"

"La Casa de las Flores", una serie original de Netflix y creada por Manolo Caro, significó en el 2018 el gran regreso de la actriz mexicana Verónica Castro a la televisión; en este proyecto interpretó a "Virginia de la Mora" uno de los personajes estelares y que mucho fascinó a los millennials. Sin embargo, vaya sorpresa se llevaron los fans cuando este personaje ya no estuvo en las siguientes temporadas.

Muchos rumores surgieron y la pregunta de todos era: ¿por qué Verónica Castro salió de "La Casa de las Flores"?

Ante el reciente estreno en Netflix de "La Casa de las Flores, la película", el productor de televisión Manolo Caro contó en una entrevista para el show "Chismorreo", comentó que a Verónica Castro "la quiero mucho y la respeto", pero su decisión de salir de la serie tomó por sorpresa a todos: "ya lo puedo decir con la distancia, cuando ella decide dejar la serie, mi pretensión nunca fue llenar, mi intención es que se le hiciera justicia al personaje, no a la actriz".

Manolo Caro, creador de "La Casa de las Flores", aseguró que en ese momento Verónica Castro estaba rodeada de personas "que la mal aconsejó terriblemente y que la llenaron de inseguridades, porque había personajes que habían brillado más".

Supuestamente el equipo de trabajo de "La Vero", le decía que el personaje de "Paulina de la Mora", interpretado por la actriz Cecilia Suárez, había gustado más que "Virginia", por lo cual ya no quiso seguir en las siguientes temporadas.

Manolo Caro señaló: "si eres Verónica Castro, yo creo que no te tienes que preocupar de nada en la vida, más que disfrutar tu carrera, disfrutar lo que haces y cómo te quiere público".

Ante estas declaraciones la actriz Verónica Castro hizo uso de su cuenta en Twitter donde aclaró la controversia de su salida de "La Casa de las Flores", señalando que su personaje continuaría en la segunda temporada pero solamente como voz en off.

Repito, no deje la serie, arreglé con Netflix, Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en off todo el resto, porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepté.