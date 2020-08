Verónica Castro lamenta la muerte de Manuel "El Loco" Valdés, padre de su hijo Cristian Castro

El mundo del espectáculo se viste de luto ante la muerte de Manuel "El Loco" Valdés, uno de los grandes actores que México ha dado al mundo. La mañana de este viernes fue dado ha conocer el lamentable fallecimiento de quien hace unos años fuera la pareja sentimental de la actriz Verónica Castro, padre de su hijo Cristian Castro.

A través de su cuenta en Twitter, Verónica Castro compartió un mensaje en memoria de Manuel "El Loco" Valdés. La actriz expresó en un post: "que descanse en paz Manu". Asimismo compartió una imagen de San Agustín con este texto:

Gracias señor por este nuevo día, hoy que la iglesia recuerda a San Agustín, reconocemos con su frase que: 'nos hiciste señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti'. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad para que un día tengamos en ti, la paz eterna. Amén.

Verónica Castro compartió este mensaje tras darse a conocer la muerte de Manuel "El Loco" Valdés. Foto: Twitter @vrocastroficial

Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo, mejor conocido como Manuel "El Loco" Valdés, murió a los 89 años de edad a consecuencia del cáncer que padecía desde hace varios años. Fue en abril del 2017 cuando al padre del cantante Cristian Castro le fue diagnosticado con un tumor cerebral maligno, el cual poco después le fue extirpado, pero regreso nuevamente y con más fuerza. En una entrevista "El Loco" Valdés dijo al respecto:

Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia.

Fue un actor que formó parte de la llamada época de oro del cine mexicano. Manuel "El Loco" Valdés pertenece a la Dinastía Valdés junto a sus hermanos Germán Valdés "Tin Tan", Ramón Valdés y Antonio "El Ratón" Valdés (el único hermano que sobrevive). "El Loco" Valdés era conocido por su peculiar personalidad dentro y fuera de cámaras, la cual se distingue por darle un toque de humor, picardía y hasta cierto punto romper convencionalismos establecidos en los medios en los que ha tenido la oportunidad de participar.

Manuel "El Loco" Valdés nunca perdió su sentido del humor. Foto: Agencia Reforma

El cantante Cristian Castro vuelve a vivir una dolorosa pérdida. En abril pasado falleció su abuela Socorro Alba Castro, mamá de Verónica Castro. En una reciente entrevista para el programa radiofónico de Janett Arceo, "La Vero" habló por primera vez sobre el fallecimiento de su progenitora. "Hace cuatro años que se cayó mi mamá, ella ya no se pudo reponer y yo tampoco, fue un tiempo muy difícil, ahora me estoy como reponiendo, pero decía: '¿Por qué no puedo caminar?, ¿Por qué no me puedo parar?, ¿Por qué no puedo correr?, ¿Por qué no puedo hablar?', la voz me temblaba, la voz mal, una cosa muy extraña, pero yo creo que era cosa de lo mismo".

Verónica Castro reveló que su hijo Cristian Castro sigue sufriendo por la muerte de su abuela Socorro. "Sufrí mucho con lo de mi mamá y entiendo a mi hijo que lo sigue sufriendo porque era la mamá que lo cuidaba, ella sí le daba mamadera y que no se hagan de la boca chiquita porque todos le metieron la mamadera y hay algunas que todavía la siguen usando".

