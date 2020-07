Verónica Castro o María Félix quién es la verdadera diva de México

Verónica Castro ha estado envuelta en muchas polémicas durante varios meses, pero muchos han olvidado algo muy importante de la primera actriz y es que ha llevado a la televisión hispana a varios países gracias a telenovelas como Los Ricos También Lloran y Rosa Salvaje entre otras, su belleza le ha dado la oportunidad de protagonizar dichas historias que la dieron a conocer en todo el mundo.

Y es que Verónica Castro fue uno de los rostros del heraldo en su época dorada, por lo que ha sido considerada como la mujer más bella de México, opacando a otras actrices de su generación, incluso se ha disputado la corona de la belleza con María Félix, pero los fans de La Doña han dicho que la actriz de telenovelas sí es la mujer más bella de nuestro país, pero después de La Diva de México, que falleció hace varios años y que también logró darle la vuelta al mundo con su talento.

Afortunadamente en redes sociales circulan varios videos de una entrevista que le realizó Verónica Castro a María Félix en el programa La Tocada, donde ambas mostraban una belleza impresionante, desde sus espectaculares vestidos, hasta el maquillaje de moda de esa época, ambas famosas desataron la locura al verlas juntas, ya que para la década de los noventa eran una de las máximas estrellas de la pantalla chica, es por eso que hoy en día el título de la diva mexicana se está peleando.

"María Félix única cuando nació su mamá rompió el molde. Verónica Castro, le debe doler la Cara de lo HERMOSA que es. ¡Dos DIVAS", "Qué grandes mujeres las dos! ¡María y Verónica! Excelente programa!", LAS DOS DIVAS DE MÉXICO., MARÍA FÉLIX LA DIVA DEL CINE MEXICANO Y VERÓNICA CASTRO LA DIVA DE LA TELEVISIÓN MEXICANA., BELLÍSIMAS MUJERES MUY POCAS COMO ELLAS..." , "Que bonita se mantiene Veronica!!! Siempre he sido fan de ella desde "Los ricos tambien lloran" Nada tiene que envidiarle a Maria Felix...", escribieron los internautas sobre las dos divas.

Aunque las dos mujeres eran demasiado bellas, su caracter era completamente diferente, pues María Félix era una mujer arrogante y de carcter fuerte, mientras que Verónica Castro se caracteriza por ser muy dócil ante la prensa y sus admiradores pues La Doña era mucho más cortante con ellos.

María Félix y Verónica Castro dos mujeres demasiado bellas/Instagram

María Félix pone en su lugar a todos

Algo muy caracteristicos de María Félix cuando estaba frente a las cámaras es que ponía en su lugar a quien fuera, prueba de ello, fue cuando puso en su lugar a un periodista que preguntó por su edad en una ocasión, por lo que ella sin mucho que decir le dije frente a todos que le importa.

En otra ocasión el periodista Jacobo Zabludovsky la entrevistó en un programa de televisión y se metió en problemas al mencionar los divorcios que tuvo María Félix a lo largo de su vida, algo que la molestó bastante, por lo que se le fue con todo al reconocido comunicador.

María Félix poniendo en su lugar a Jacobo Zabludovsky/captura de pantalla

A mí no me molesta nada si todos vamos a estar en un tono armonioso Jacobo como yo creo que hemos estado verdad, le dijo María Félix a Jacobo Zabludovsky, quien se quedó callado y prefirió reírse en el incómodo momento que vivió con la máxima exponente del Cine de Oro mexicano.

Verónica Castro en escándalos

Como se dijo en un principio Verónica Castro ha estado en boca de todos debido a varios problemas sobre su vida privada el más reciente fue la declaración que Yolanda Andrade hizo en un programa extranjero, donde aseguró que su hijo Cristian Castro había golpeado a su madre por un pleito familiar.



"Un día que ella estaba terminando el programa me dijo que iba a casa de su mamá porque Cristian estaba peleando con la mamá y estaba ahí también Valeria su esposa Valeria embarazada y yo le dije a Verónica para qué van si tu mamá y Cristian se entienden muy bien y para qué vas y te metes al pleito, después ella me habló y me dijo Cristian me pegó...", dijo Yolanda Andrade el mes pasado.



