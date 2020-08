Verónica Castro reaparece con intenso cambio de look ahora es totalmente rubia

Verónica Castro reapareció en redes sociales con un look bastante diferente, pues tras varios meses de estar alejada del ojo público por la muerte de su madre Doña Socorro, la actriz de 67 años por fin apareció, pero fue su imagen la que está dando de que hablar en estos momentos.

En un video que circula por algunas fan page dedicadas a la artista se le puede ver con una cabellera totalmente rubia, además se le puede escuchar de muy buen humor interactuando con sus fans, quienes de inmediato le comentaron que ese look y esa sonrisa le iba de maravilla a la bella mujer del Rostro Heraldo.

Esta bolsa es un escándalo no la puedo traer a la calle, tengo que ponérmela así como si fuera un collar o algo así porque todo mundo jura y perjura que traigo puestas cadenas y oros y todo eso vean nada más que belleza, te lo agradezco no sabes ha tenido muchísimo éxito no saben como se ven estas bolsas todo mundo me las quiere quitar, dijo Verónica Castro muy entusiasmada.