Verónica Castro revela si tuvo amorío con Yolanda Andrade

La actriz Verónica Castro confirma si Yolanda Andrade le pidió matrimonio o no y si tuvo amorío con ella, ya que la sinaloense dijo en días pasados que se casó con una famosa en Ámsterdan, pero no reveló su nombre. En redes sociales especularon que se habría tratado de Verónica Castro.

Varias especulaciones sobre una supuesta boda entre Verónica Castro y Yolanda Andrade salieron a la luz, tras la declaración de Andrade a medios de comunicación en Ciudad de México.

Yolanda dio a conocer algunos videos en los que Verónica Castro acepta que recibió una propuesta de matrimonio de una mujer, según reporte del portal de Grupo Fórmula.

Yolanda compartió una grabación, la cual corresponde a una entrevista que le hizo Quién a “La Vero”, en la que aceptó que una mujer sí le propuso matrimonio.

¿Relaciones con mujeres? ¿De amor? Ninguna ha venido a pedirme matrimonio, pero qué lindo sería, ¿no? Pero no, no me ha llegado la pareja gay, que me venga a pedir matrimonio.