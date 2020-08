Verónica Castro sale en defensa de su hijo Cristian Castro, tras el escándalo de la golpiza

Verónica Castro rompió el silencio con respecto a la supuesta golpiza que su hijo Cristian Castro le dio hace unos años. En una entrevista para el programa radiofónico de Janett Arceo, la actriz salió en defensa del hijo que tuvo con el actor Manuel "El Loco" Valdés. "Sí duele bastante, sí me duele que lo estén molestando, a quien no le va a doler que le toquen a sus hijos y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas".

Yo digo que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y también que bendiga a estas gentes que tienen la boca tan sucia, hablando de bocas, hay que taparse la boca aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar puedes infectar a los demás.

A fines de junio pasado, la sinaloense Yolanda Andrade contó a TVNotas que Cristian Castro presuntamente golpeó de manera brutal a su mamá Verónica Castro, tras enterarse (según) de la relación amorosa que tenía con la conductora de televisión. "Verónica me habló y me comentó, 'Cristian me pegó', así que fui por ella y la llevé al hospital; al llegar, Vero mencionó que nos habían asaltado, pero como dijo eso, varios policías me preguntaron: '¿pero cuántos eran?', entonces de pronto decía cuatro luego dos, era mentira tras mentira las que yo decía para apoyar la versión que ella había dado".

Asimismo Yolanda Andrade contó: "estaba muy golpeada del cuello porque la ahorcó y la pateó en la cadera. Vero estaba tan mal, que terminó diciéndole al doctor que fue su hijo quien le pegó, y nos fuimos a Phoenix con su doctor de cabecera que trabajaba en el Hospital St. Joseph’s y al día siguiente la operó".

Tras esa operación Verónica Castro se recuperó a los pocos días. Yolanda Andrade permaneció a su lado: "Vero dormía y se despertaba con pesadillas, con las manos en la cara y decía 'no, no, no'. Su rehabilitación no fue fácil, tuvo que superar muchas cosas para volver a estar bien, física y emocionalmente. Para Verónica fue la pena más grande, le dolió hasta el alma, desconoció a su propio hijo, pero no hay nada como el amor de una madre".

Verónica Castro mencionó que le duele cuando se meten con su hijo. Foto: Agencia Reforma

En la entrevista antes mencionada, Verónica Castro pidió a las personas que hablan sin saber, poner mayor atención a sus propias vidas. "El pez muere por su boca, si no tienes nada bueno que decir y dices puras pende... mejor no digas nada, la gente si no tiene cosas buenas que decir mejor que no diga nada y la otra, que se busquen una vida porque parece que no tienen vida, yo tengo muchas cosas que hacer, cállense ya, si no saben no hablen, no tiene caso".

En la charla con Janett Arceo, la actriz Verónica Castro también habló de la lamentable muerte de su mamá, la señora Socorro: "hace cuatro años que se cayó mi mamá, ella ya no se pudo reponer y yo tampoco, fue un tiempo muy difícil, ahora me estoy como reponiendo, pero decía: '¿Por qué no puedo caminar?, ¿Por qué no me puedo parar?, ¿Por qué no puedo correr?, ¿Por qué no puedo hablar?', la voz me temblaba, la voz mal, una cosa muy extraña, pero yo creo que era cosa de lo mismo, sufrí mucho con lo de mi mamá y entiendo a mi hijo que lo sigue sufriendo porque era la mamá que lo cuidaba. Ella sí le daba mamadera y que no se hagan de la boca chiquita porque todos le metieron la mamadera y hay algunas que todavía la siguen usando".

De acuerdo con Verónica Castro, su mamá tenía ganas de hacer más cosas, pero su condición fisíca no se lo permitía. "Fue irremediable, te queda un hueco muy raro, esa mamá para mí era muy especial, me manejaba la vida, sus últimas palabras fue que tenía que haberme soltado un poquito más la rienda porque no me quería dejar tan sola, estoy muy bien así, le doy las gracias. Fue una gran maestra de vida, me enseñó a ser fuerte, a echarle ganas".

