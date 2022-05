México.- Considerada como una de las figuras más hermosas dentro del mundo del espectáculo, la actriz mexicana Verónica Castro no para de sorprender a todos a pesar del paso de los años, sin embargo, ha comenzado a tomar ciertas acciones que han desatado todo tipo de comentarios al respecto.

Resulta que la estrella mexicana ha dejado a muchos cuestionando sus decisiones al editar sus fotografías con aplicaciones para smartphone, algunas veces quitándose las arrugas, otras dándole una forma más estilizada a su rostro y hasta agrandando sus labios, ojos y mejillas.

Es así como muchos la desconocen cuando sube fotografías, pues la edición es muy notoria, motivo por el cual le han comenzado a pedir que deje de editarlas, pues su belleza sigue siendo completamente impactante y no necesita de recurrir a dichos métodos para verse bien.

Una reciente fotografía publicada en el perfil oficial de Instagram de "La Vero" fue la gota que derramó el vaso, en esta aparece junto a su hermano José Alberto "El Güero" Castro, luciendo muy apuestos, pero fue la edición lo que dio mucho sobre qué hablar, pues, aseguraron, se veían irreconocibles.

Ante los comentarios que le hicieron a Verónica Castro, la actriz no dudó en responder: "Pues es que yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro, pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes porque hace daño", escribió en la publicación.

Verónica Castro se va en contra de quienes la critican por abusar de los filtros en sus fotos

Verónica explotó contra todos aquellos que la han estado atacando últimamente por editar sus fotografías y, de inmediato, sus seguidores no dudaron en defenderla, respetando, a su vez, sus decisiones de mejorar su apariencia en las imágenes.

Te recomendamos leer:

Kim Kardashian presume lo mucho que ha crecido su hija con Kanye West

Julión Álvarez conmueve a fans al acudir a iglesia; agradeció por salir de la lista negra de la OFAC

¡Shakira, la kriptonita de Superman! Así reaccionó Henry Cavill cuando creyó haber visto a la cantante