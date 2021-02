Verónica Castro sin maquillaje y con canas refleja que el tiempo no perdona

Verónica Castro de 68 años de edad se dejó ver como millones de fans la querían ver desde hace tiempo y fue sin ninguna gota de maquillaje, pues la primera actriz le dijo adiós a los cosméticos para verse como realmente es al levantarse, lo que provocó reacciones de todo tipo pues se mira increíble la mujer nacida en la Ciudad de México.

La foto de Verónica Castro se hizo tan popular que de inmediato los internautas la hicieron viral, pues desde hace años, más de uno deseaba ver a la madre de Cristian Castro sin ninguna gota de maquillaje, es por eso que la artista decidió darles ese gusto, además de mostrar sus canas, pues como muchos ya lo saben la también conductora es conocida a nivel mundial por telenovelas como Los Ricos También Lloran y Rosa Salvaje.

"El tiempo no perdona, pero a ti si y te puso más linda de lo que ya eres", "Ustedes es la belleza de México", "Dios te colme de bendiciones cuide y proteja siempre", "Esta sra siempre es bella, este como este", "Hermosa sin filtros naturalita. La que es bella es bella asta de viejita hermosa", le escriben a Verónica Castro por la belleza que se carga.

Lo que llamó la atención de los fans de Verónica Castro, es que a pesar de que tiene ligeras líneas de expresión se sigue viendo demasiado conservada, incluso se dejó ver con algunas canas, pero para su público son secuelas de sabiduría, pues la artista ha compartido muchos momentos de su vida desde que inició en el mundo de la farándula.

Otra de las cosas por las que Verónica Castro es querida en el mundo del espectáculo, es por el talento que derrocha en cada uno de sus personajes, y es que La Vero como le dicen muchos colegas del espectáculo, se entrega a muerte con los personajes que realiza, es por eso que el público queda enganchado con sus interpretaciones.

Pero no conforme con su talento decidió que su hijo, Cristian Castro siguiera con su legado en el mundo del espectáculo, por lo que ahora es un gran cantante, es por eso que ella decidió retirarse del medio, pero no por estar cansada, sino por un escándalo que al parecer no toleró mucho, por lo cual decidió alejarse de la farándula.

Verónica Castro decidió quitarse el maquillaje para la foto/Instagram

Resulta que Yolanda Andrade reveló en una entrevista hace tiempo que había mantenido un romance con una famosa, por lo que el público aseguraba que era Verónica Castro cuando las dos estaban en el reality show, Big Brother, pues las especulaciones se hicieron desde hace tiempo, es por eso que Verónica Castro tuvo que lidiar con los cuestionamientos de la prensa.

Al desatarse el caos y después de que Yolanda Andrade, aseguraba que sí anduvo con Verónica Castro está última decidió tomar la decisión de alejarse del medio, lo que provocó polémica, ya que fue de manera inesperada.

Cabe mencionar que el último proyecto de Verónica Castro en la pantalla chica fue en Pequeños Gigantes donde marca su gran regreso a la televisión, pues era la juez de lujo del programa, pero poco tiempo después se alejó, tras el escándalo de Yolanda Andrade.

