Verónica Castro supuestamente fue pareja de Ana Gabriel en los 80

Verónica Castro de 68 años y Ana Gabriel de 64 se convirtieron en tendencia el día de ayer en Twitter por una razón que sorprendió a más de uno en redes sociales se trata de una supuesta relación amorosa que tuvieron estas dos famosas en la década de los ochenta.

Desde hace años se ha venido rumorando que Verónica Castro no solo formó parte de la vida amorosa de Yolanda Andrade como la misma sinaloense lo ha dicho en algunas entrevistas del pasado, pues también se dijo que Ana Gabriel al parecer comenzó una relación con ella cuando ambas estaban en lo más alto de sus carreras.

Incluso se dijo que el icónico tema de Ana Gabriel, Simplemente Amigos, el cual se lanzó en 1988, se lo compuso Ana Gabriel a Verónica Castro, en la época en la cual las redes sociales aseguran que hubo un noviazgo entre las dos artistas, quienes no se han pronunciado al respecto sobre esta suposición, la cual ya se convirtió en noticia, ya que desde el año pasado el nombre de Verónica Castro ha estado en el ojo del huracán.

Por si fuera poco los memes no se hicieron esperar y desataron todas sus suposiciones sobre el romance que tuvo supuestamente Verónica Castro con Ana Gabriel, pero eso no es todo, pues en redes sociales los internautas compartieron algunos versos de la canción Simplemente Amigos en los cuales supuestamente le expresa su amor a Verónica Castro.

Además en redes sociales circulan videos de Verónica Castro teniendo como invitada en sus programas de televisión a Ana Gabriel, por lo que se ha dicho de todo en redes, ya que siguen las suposiciones entre el romance de ambas mujeres quienes se llevaban muy bien.

Tras dicha polémica los internautas no solo hablaron de la supuesta relación entre Verónica Castro y Ana Gabriel, también opinaron sobre Yolanda Andrade, ya que ella dijo ante los medios de comunicación que sí tuvo una relación con Verónica Castro quien la tachó de mentirosa incluso dijo que se casó con ella, por lo que le mandó un mensaje, donde le dijo a la bella actriz que ella no miente, por lo que podría mostrar pruebas hasta de la boda que tuvieron.

Pero esa no es toda la polémica que ha enfrentado Verónica Castro desde el año pasado, ya que hace poco Yolanda Andrade reveló que Cristian Castro había golpeado a su madre Verónica Castro hace varios años, por lo una nueva polémica vivió la actriz de 68 años.

"Un día que ella estaba terminando el programa me dijo que iba a casa de su mamá porque Cristian estaba peleando con la mamá y estaba ahí también Valeria su esposa Valeria embarazada y yo le dije a Verónica para qué van si tu mamá y Cristian se entienden muy bien y para qué vas y te metes al pleito, después ella me habló y me dijo Cristian me pegó...", dijo la actriz.