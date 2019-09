Verónica Castro tendría relación lésbica en La casa de las flores

Verónica Castro y Yolanda Andrade tendrían una relación lésbica en la segunda temporada de la serie "La casa de las flores", producción de Manolo Caro y por ese motivo, Castro no habría aceptado volver a trabajar en dicho proyecto.

De ninguna manera, yo no quiero ese personaje, no quiero ser gay, no quiero ser pareja de Yolanda, no va con lo que yo he hecho”, relata Flor Rubio que eso dijo Verónica.