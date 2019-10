Verónica Castro volvería a la actuación con este proyecto

Aunque hace algunas semanas, Verónica Castro anunció su retiro de la industria del espectáculo por la supuesta relación lésbica que hace años mantuvo con Yolanda Andrade y todo el escándalo que esta trajo consigo, se reveló que la actriz estaría reconsiderando no retirarse y brillar una vez más con este proyecto.

Este lunes salió a la luz la noticia de que Verónica está en pláticas para cerrar el contrato de una nueva película donde actuaría junto a Eduardo Santamarina, Natasha Dupeyrón y Héctor Bonilla.

Quien viralizó la noticia fue el columnista de El Gráfico, Gil Barrera, explicando que no le parece justo que la primera actriz renuncie a la actuación por un chisme burdo.

Según el mismo asegura que Castro ya conoce a parte del elenco con el que compartiría créditos en la nueva película y que las negociaciones continúan avanzando rápidamente.

Recientemente el hermano de la también cantante, José Alberto 'El Güero' Castro dio su opinión en entrevista sobre la situación de su hermana y explicó que ella aún tenía mucho que dar.

Yo creo que no lo debe hacer, ya estará en juicio de ella, punto. No he hablado con ella en el último mes porque me han traído como loco haciéndola de doctor. Yo creo que Verónica tiene todavía mucho que dar, mucho que hacer", comentó para De Primera Mano.