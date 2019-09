Verónica Castro y Yolanda Andrade más fotos de su supuesta relación

Un nuevo escándalo surge en la vida de Yolanda Andrade y Verónica Castro, pues salieron a la luz más imágenes de las conductoras juntas en la época que supuestamente mantuvieron un noviazgo causando más controversia al escándalo sobre la supuesta unión que tuvieron en Ámsterdam.

Y es que como todos saben son pocas las fotos que se tienen de ambas mujeres juntas después de que terminó el programa Big Brother, reality donde ambas participaron y supuestamente se dio el flechazo.

Fue la revista TVyNovelas quien dio a conocer las fotos de ambas mujeres las cuales fueron tomadas en 2003 cuando Yolanda entrevistó a Verónica para su programa y se puede ver como la sinaloense toma la pierna de la actriz para posar en la foto.

Por si fuera poco en 2007 se les vio muy juntas en un restaurante de la Ciudad de México, donde según se les ve en actitud muy cariñosa, por si fuera poco se dice que Verónica a tenido que enfrentarse al escándalo ella sola, pues al parecer su hijo Cristian Castro le advertiría que el secreto saldría a la luz.

Cabe mencionar que Verónica ha dicho en varias ocasiones que todo lo que ha dicho Andrade en las entrevistas es para tener publicidad en su nuevo programa e incluso la tachó de malagradecida, pues de acuerdo a usuarios dio a entender que se colgó de su fama.

"Y ella quería hacerse promoción porque no la volteaban a ver y no le funcionaba nada, entonces se le hizo fácil agarrarme a mí, pero pues yo la verdad no tengo nada para decir de esto", dijo Verónica en una entrevista.

Recordemos que la comunidad LGTB se siente ofendida tras las declaraciones que ha hecho Verónica en donde afirma que nunca será lesbiana, pero tal vez en otra vida sí.