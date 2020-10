Verónica Castro y la cachetada que le dio con odio a Felicia Mercado

Verónica Castro de 67 años sigue siendo una de las actrices más bellas de la pantalla chica, basta con resaltar la larga trayectoria que tiene en el mundo de las telenovelas donde fue la protagonista de varias historias, una de ellas fue Rosa Salvaje, donde la guapa mujer se dio a conocer a nivel mundial.

Pero lo que pocos saben es que Verónica Castro no le tuvo mucha paciencia a una de sus colegas, se trató de la actriz Felicia Mercado de 60 años, con quien al parecer tuvo un problema, pues se dice que la segunda le había bajado un novio a Verónica Castro, por lo que una de las escenas de Rosa Salvaje le dio una fuerte cachetada, la cual fue reportada por la misma Felicia Mercado con el productor de la telenovela.

Al parecer el enojo de Verónica Castro se debió a que Felicia Mercado, supuestamente comenzó a salir con el empresario Enrique Miembro, padre del segundo hijo de Verónica Castro, llamado Michelle, por lo que en una escena la confrontó y aunque el actor Alfredo Palacios, ya le había advertido a la misma Felicia Mercado, que Verónica Castro con quien compartía créditos en Rosa Salvaje estaba molesta por la supuesta relación de ambos, pero la actriz aseguró que todo era un malentendido.

Ella fue muy amiga de Alfredo Palacios, yo era muy amiga de Alfredo Palacios y un día sí me dice Alfredo 'oye está muy sentida Verónica contigo por esto y esto' y le digo '¿por?', 'que porque tú, que porque su marido novio', le digo 'la verdad ni lo conozco lo he visto un día en una fiesta pero no lo conozco', le dijo Felicia Mercado a Alfredo Palacios.