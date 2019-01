Verónica Castro y "las cochinadas" que no quiso hacer en tv

Verónica Castro, protagonista de la serie de televisión "La casa de las flores", del productor Manolo Caro, revela por qué no aceptó seguir en la segunda y tercera temporada de la misma producción.

“La Casa de las Flores“ marcó el regreso al medio artístico de Verónica Castro, con su personaje de Virginia de la Mora. En la segunda temporada de la serie de Netflix no aparecerá ya.

Meses después de esta noticia, “La Vero” cuenta la verdadera razón por la que no estará en la continuación de esta producción.

Yo tuve la culpa. Con Manolo cuando empezó a decir todo lo que hacía yo (mi personaje), dije: ‘No, por favor. A mí besos, ya no, porque ya besé muchos sapos en mi vida y ya salir besuqueándome con otros señores, ya no."

De acostones, enseñar, cosas sexuales y esas cochinadas, ya no. No quiero, no me gusta'”, confesó.