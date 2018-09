Verónica Gallardo, entre la conducción y la labor altruista

Mazatlán.- La conductora Verónica Gallardo se encuentra de visita en Mazatlán, invitada por la Banda El Recodo. En una comida que se ofreció para los medios de comunicación concedió una entrevista a EL DEBATE, donde dijo estar bien de salud y comparte sobre su noble labor como presidenta del DIF de Nogales, Veracruz.

Refiere que disfruta mucho del puerto, el cual ha visitado en varias ocasiones. La última vez que vino fue hace 15 años, en la develación de la escultura de don Cruz Lizárraga.

Foto: Sergio Pérez. El Debate.

Se recupera con bien

Sobre su estado de salud indica estar muy bien y recuperada, luego de que fuera intervenida de emergencia el pasado mes de abril del 2018, por una hernia.

“Me operaron hace poco de emergencia, me dolía horrible, pero allí vamos, ya mejor, mi marido es muy chistoso, ya me hizo reír. Mi hijo ha estado muy al pendiente de mí”.

Labor social

Comparte que Guillermo Mejía, presidente de Nogales, Veracruz, es uno de sus grandes amigos y al no tener quién ocupe el cargo de presidente el DIF de dicho lugar le hace a ella la oferta.

“Su mamá no quiso, su hermana no quiso, me dice ‘tú puedes, Vero, ser presidenta del DIF, aparte te gusta ayudar a la gente’, algo que me encanta hacer y aceptamos”, expresó.

Verónica Gallardo menciona que en enero inició su actividad en dicha institución y ha sido muy gratificante. El 5 de enero se realizó una actividad junto con otras asociaciones y se entregaron más de 3 mil juguetes a los pequeños más necesitados.

Mensaje a los jóvenes

Sin duda una de sus grandes pasiones es la conducción, carrera en la que tiene varios años. Ahora está en el programa La cuchara, que se trasmite diariamente por World TV, donde comenta que tiene invitados de lujo y comparte créditos con Fabián Lavalle.

Gallardo aprovechó para mandar un mensaje a los jóvenes que se inician en la carrera de comunicación y periodismo.

“Amar la carrera, si quieren ser periodistas para ser famosos, salir en la tele, entonces estamos perdidos, tienes que amar la cerrara y ella misma te lleva”.

Gallardo a lo largo de su trayectoria ha tenido gratificaciones, una de ellas es que a la gente le guste su trabajo y lo hace con mucha responsabilidad.