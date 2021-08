Verónica Perasso así abre y cierra sus piernas para fortalecerlas

Verónica Perasso de 23 años de edad vuelve a dejar en claro que su cuerpo es completamente natural y lo sigue fortaleciendo con mucho ejercicio, es por eso que subió un video a sus historias donde se le ve haciendo pierna.

En la grabación se puede ver a la modelo venezolana con ropa deportiva y haciendo pierna por lo cual abre y cierra en una de las máquinas del gimnasio, ya que desea darles más volumen.

Para quienes no lo saben la chica trata de mantener esa figura, pues no solo es una celebridad en redes sociales, también en Only Fans, donde aparece como Dios la trajo al mundo.

Otra de las cosas que ha logrado Verónica Perasso con su fabuloso cuerpo es aparecer en revistas fitness, pues ella sabe muy bien que su físico se debe a mucho entrenamiento.

Aunque los haters le han dicho que todo lo que tiene es operado ella se la pasa haciendo todo tipo de rutinas, además de alimentarse muy bien.

Verónica Perasso también es amante de los autos deportivos, pues en algunas ocasiones se le ha visto manejando dichos vehículos los cuales muestra su interior de lujo.

Cabe mencionar que Verónica Perasso es una mujer soltera, pues ella al parecer no está dispuesta en tener una relación, ya que le fascina lo que ha logrado en redes.

