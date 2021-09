Verónica Perasso mueve el trasero muy sensual al ritmo de La Gasolina

Verónica Perasso de 23 años de edad ya tiene bien dominadas las redes sociales y es que ahora apareció bailando el tema de La Gasolina con una bata negra muy sensual.

En el video se puede ver a la modelo venezolana meneando el trasero al ritmo del reguetón y de inmediato la rompió, pues moverse sexy es pan comido para la bella chica.

Y es que Verónica Perasso ha ido avanzando demasiado en cuanto a popularidad de Instagram, además en Only Fans es una diosa muy ovacionada por su figura tan impactante.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para ella, pues el hate le ha dicho que no hubiera sido popular si supuestamente no se hubiera realizado los supuestos toques estéticos que tiene.

Toda la polémica surgió cuando la venezolana posó para una revista fitness, situación que molestó a muchos pues fue tachada de mentir en el mundo deportivo.

Pero Verónica Perasso lejos de quedarse preocupada por dicha polémica siguió avanzando para ser reconocida en todos los aspectos, pues si hablan de ella más fama le darán.

Cabe mencionar que los fans de la chica le piden colaboración con otras mujeres famosas de Only Fans, pues quieren ver contenido original.

