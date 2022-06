Verónica Perasso opaca con sus mejores bikinis a la chica del momento Karely Ruiz

Verónica Perasso de 24 años de edad le dio cátedra a Karely Ruiz de 21 de como se debe presumir un cuerpazo en bikini y es que como algunos ya lo saben, la fama de la primera lleva más tiempo en las redes sociales, pues es bien sabido que su figura de impacto siempre causa sorpresas en redes.

Y es que Verónica Perasso siempre se deja ver con unos bikinis demasiado extravagantes, con los que no deja nada a la imaginación, además le deja en claro a la modelo regiomontana Karely Ruiz que los de ella se ven mucho mejor desde la calidad de sus fotos, hasta las poses que realiza.

Si echas un vistazo a las redes sociales de la modelo originaria de Venezuela, pero con residencia en Texas, tiene bikinis de todos los colores y para cada temporada que van desde colores pasteles hasta unos muy llamativos como el amarillo el cual le va muy bien, además su mirada angelical siempre pone nervioso a sus seguidores quienes de inmediato le regalan su like al verla tan coqueta.

Uno de los atributos más grandes de esta bella modelo, no solo es su cintura de avispa, también su abdomen, el cual siempre se ve de lo más tonificado, aunque los haters han comentado que se sometió a una cirugía plástica para lograr esos resultados, ella siempre tapa bocas haciendo todo tipo de ejercicios desde cardio hasta un poco de pesas para verse de diez.

"Ella solo tiene un problema, esa nalga esta operada, no son normales, le sobra belleza, pero no debería seguir con la operación", "Desearía que pudieras ser mi súper linda, dulce, adorable, hermosa y hermosa esposa. Te habría cuidado mucho mucho mucho más que a mí mismo. No puedo resistirme a mirarte. Eres maravillosamente increíble", escriben las redes.

Cabe mencionar quela impactante, Verónica Perasso también tiene su propia cuenta de Only Fans, donde comparte contenido exclusivo de su figura, es por eso que primero le da popularidad a sus publicaciones en Instagram con fotos y videos demasiado coquetos, dejando a todos con el ojo cuadrado para que adquieran una membresía.