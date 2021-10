Verónica Perasso presume disfraz de masoquista super cachondo

Verónica Perasso de 23 años de edad desató la locura total en redes sociales al ponerse un disfraz de masoquista demasiado cachondo con el cual desbordó la locura total.

Fue por medio de un video donde la modelo venezolana deja en claro que belleza le sobra pues se le ve una pequeña cintura, además de un inmenso trasero de acero.

Como era de esperarse los usuarios de inmediato reaccionaron a la belleza de la mujer fitness quien ama verse y sentirse bien, es por eso que presume su cuerpazo de acero en Instagram.

Pero la finalidad del disfraz masoquista de Verónica Perasso es para que sus fans se inscriban a su cuenta de Only Fans donde lo que menos importa es dicho outfit.

"No ... quédatelo, te queda bien. Me gustaría verlo de cerca", "No consigas más, eres demasiado hermosa", "Necesito un hombre para la noche Ir al perfil", le escriben a la chica.

Otra de las cosas que llama la atención de esta chica es que tiene un gato maravilloso el cual siempre sale con ella en las sesiones de fotos donde se le ve muy ardiente.

Por si fuera poco la modelo lo incluye en algunas de sus publicaciones para generar mucho más vistas con sus fans quienes ya están familiarizados con el felino.

Cabe mencionar que como otras chicas de Only Fans a la modelo le piden que colabore con otras chicas igual de sensuales que ella.

