Verónica V Perasso con cachetero de encaje espera San Valentín

Veronica V Perasso de 22 años, y amiga de Jailyne Ojeda una vez más tiene a todo mundo hablando de ella, pues se puso un cachetero de encaje con el cual desató la locura en redes sociales, pues para quienes ya lo saben la chica originaria de Arizona tiene un cuerpazo de infarto, empezando por sus curvas de diosa con las cuales todo le luce de maravilla a la modelo.

Y es que Veronica V Perasso quiere arrasar en el mundo de las redes sociales al igual que otras chicas, pero eso no es todo, pues también quiere triunfar en only fans donde al parecer está siendo bien aceptada, ya que sus fans le han dicho que lo hace muy bien empezando por las poses que usa, además de los trajes de baño que se pone, pues se le ven espectaculares a la mujer quien también posee un rostro demasiado bello.

"Mi día está pasando Genial mírate princesa", "Me encanta ese paisaje", "A ese mapa le falta el Esequivo... BTW, ¡que cuerpazo se gasta Amiga!", "Hola Chama siempre encantadora y fresca", "@veronicaperasso ¡Cené pizza y fui a terapia de columna y espalda baja! Entonces estoy mejor y bien", "Me han dicho que soy el meme más lindo de todos. ¿Mi mamá estaba mintiendo?", le escriben a Verónica V Perasso cuando ella le pregunta a sus fans que hacen.

Otra de las cosas por las que Verónica V Perasso es muy querida por sus fans, es por ser una mujer con un estilo único y es que a miles de fans les encanta el look de cabello que se carga demasiado corto viéndose mucho más diferente al resto de las chicas, pero eso no es todo, pues los tatuajes que se carga la bella mujer se le ven de maravilla en su monumental cuerpo.

Como se dijo anteriormente a Veronica V Perasso le encanta estar al pendiente de sus fans, por lo que cada que puede, la chica les pregunta que hacen sus seguidores en su día, ya que le gusta interactuar con ellos, Desperté así ... excepto que me desperté sin mi pijama, con baba por toda la cara, me di una ducha, me maquillé y terminé así ¿Cómo te despertaste?, fue una de las publicaciones más recientes de la chica.

Veronica V Perasso también se ha encargado de enfocarse en el ejercicio, pues sabe que para seguirse viendo tan linda, necesita hacer ejercicio, por lo cual en un par de ocasiones ha compartido fotos y videos de como es un día de entrenamiento con ella, pero eso no es todo, pues el cuidado de su rostro también es importante, por lo que comparte tips de belleza con sus fans.

La alimentación también es muy importante para Verónica V Perasso por lo que siempre trata de comer muy bien en su mayoría vegetales y proteína, ya que uno de sus mayores atributos es el abdomen, por lo que trata de comer muy bien, pero eso no es todo, pues la chica sabe que el reposo es importante, pues es de esa manera que el cuerpo va cambiando con el entrenamiento y la alimentación.

Verónica V Perasso también es amante de la naturaleza, por lo que cada que tiene tiempo, lo primero que hace después de entrenar es irse a correr al parque o si puede al bosque, pues le gusta mucho disfrutar de la naturaleza, además aprovecha para tomarse una sesión de fotos.

Verónica V Perasso desató la locura con su ropa de encaje/Instagram

Cabe mencionar que los fans de Verónica V Perasso esperan que la chica pueda realizar colaboración con otras mujeres de only fans, como Daniella Chávez o Ana Cheri, quienes son muy populares en dicho portal desde hace tiempo, pues poseen tremenda belleza con la cual han cautivado a millones de internautas por el mundo.

