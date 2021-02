Verónica V Perasso la amiga de Jailyne Ojeda que le gana en curvas

Verónica V Perasso de 22 años de edad está arrasando las redes sociales con la tremenda belleza que se carga y no solo por ser amiga de Jailyne Ojeda, sino porque tiene el cuerpo de una verdadera diosa, basta con ver el Instagram de la estadounidense para quedarse con el ojo cuadrado, donde se ve a la chica posando de diversas maneras, ya que provocar es algo que le fascina a la bella influencer.

Con unas majestuosas curvas Verónica V Perasso se ha convertido en una chica muy seguida en Instagram con más de un millón de seguidores, quienes son testigos de la belleza que se carga la chica quien tiene un rostro angelical, pero eso no es todo, pues Verónica V Perasso también cuenta con su página privada al estilo Ana Cheri, donde comparte imágenes como Dios la trajo al mundo.

Ya sea con vestidos o trajes de baño, Verónica V Perasso se ve de impacto, por si fuera poco también sube unos videos para que sus fans puedan acceder a su contenido exclusivo, en dichas grabaciones la joven aparece bailando o haciendo cierto tipos de poses para que sus fans de inmediato se suscriban, ya que desea que los chicos sean parte de su imperio.

!La más hermosa, tú atractiva y sensual escultura. Quisiera recorrer, cabalgar sobre esa llanura, y con muchísima ternura", "Guau. ¡Esos tienen que ser los dientes más bonitos que he visto! LOL. De hecho, me hicieron levantar la vista de tu escote, ¡son tan bonitos!", "Esta es una hermosa imagen, probablemente mi favorita de todas, honestamente. Los pendientes son perfectos", le escriben a la modelo en sus publicaciones.

"Me desperté así" excepto que me desperté con una camiseta grande con baba por toda la cara, me di una ducha, me maquillé y terminé así. ¿Qué prefieres? ¿Camiseta grande o lencería?, son algunos de los juegos de Verónica V Perasso cuando quiere llamar la atención de sus fans por lo bien que se ve la guapa mujer de ojos grandes y piel de porcelana.

Otra de las cosas por las que Verónica V Perasso es querida por sus fans, es porque casi siempre se deja ver sin maquillaje causando mucha emoción, pues para ella los filtros no le interesan del todo, pues la modelo sabe que su cara es muy bonita al igual que su trabajado cuerpo el cual lo mantiene con mucho ejercicio, además de una buena alimentación.

Verónica V Perasso también tiene la admiración de sus fans debido a que no le gusta el cabello largo, pues su sello se ha convertido en traer el cabello corto, pero eso no es todo, pues ella contrario a otras influencers, se preocupa por sus fans, por lo que cada que puede hace algunos en vivos para preguntarles como están y que desean ver en las redes sociales.

Los tatuajes de Verónica V Perasso también llaman demasiado la atención pues además de ser muy grandes son muy llamativos por sus colores, pero eso no es todo, pues a Verónica V Perasso le gusta ponerse los mejores trajes de baño para que sus diseños resalten, en especial los de sus muslos a los cuales les da retoque para que no pierdan su brillo.

La belleza que desata Verónica V Perasso/Instagram

Cabe mencionar que Verónica V Perasso es amiga de la modelo Jailyne Ojeda como se dijo en un principio por lo que más de uno espera una colaboración entre las dos mujeres quienes tienen unos cuerpos de tentación con los cuales ponen a temblar a cualquiera.