Verónica del Castillo en contra de la marcha del 8 de marzo

Ciudad de México.- Verónica del Castillo, hermana de la actriz Kate del Castillo, participó en el foro "Encuentro de mujeres con causa, estrategias, retos y desafíos de todas las generaciones", que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. En dicho foro la periodista comentó ante los medios de comunicación que no formará parte de la marcha de este 8 de marzo donde distintos colectivos feministas para exigir un alto a la violencia de género, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

No iré porque he participado en muchísimas marchas y lamentablemente creo que no sirven de mucho.

"Mi labor va a ser desde otro punto, además de que no me voy a prestar para que se me utilice para que se partidice porque hay muchas infiltradas y puede haber mucha violencia, entonces no quiero que se malinterpreten las cosas", comentó Verónica del Castillo.

SIn embargo, la hermana de Kate del Castillo no dejará de apoyar con una meditación para llevar creencias positivas a las mujeres y crear un cambio de conciencia. La periodista señaló además no estar de acuerdo con la frase #UnDíaSinMujeres:

No debemos mandar ese mensaje cuántico de muerte, de sin mujeres, debería ser #UnDíaConMujeresPeroUnidas, sí por la igualdad, solidaridad y justicia.

Varias celebridades participarán en la marcha que se llevará a cabo mañana domingo en la Ciudad de México.