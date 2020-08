Verónica del Castillo revela por qué rechazó a su prometido y le devolvió el anillo de compromiso

México. Con toda la pena, Verónica del Castillo rechaza a su prometido y le devolvió el anillo de compromiso que le había dado, ya que contemplaban casarse. Él ya le había pedido matrimonio, y aceptó ella, pero de última hora pensó las cosas y decidió que no era la decisión correcta que debía tomar.

En entrevista con el programa de televisión "Ventaneando", Verónica del Castillo, hermana de la actriz Kate del Castillo, confiesa que antes de la pandemia por el coronavirus COVID-19 pudo hablar con el hombre que le había pedido que fuera su esposa y le dijo que no quería casarse con él, además le regresó el anillo de compromiso.

Dos personas controladoras no pueden funcionar, de repente ambos teníamos así momentos de celos, de querer controlar, y es mejor no hacer a la gente que pierda su tiempo. Él sabía que yo nunca me quería casar, se lo dije desde el día uno."