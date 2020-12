Vestida de blanco Itatí Cantoral le canta a la Virgen este 12 de diciembre, parece un ángel

Itatí Cantoral de 45 años de edad sorprendió a sus millones de fans al publicar una foto donde confirma el haberle cantado Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la icónica Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, donde su look causó gran impacto en todos los aspectos pues se miraba como un verdadero ángel con el outfit en color blanco que se cargaba además fue acompañada de su hija María, quien apareció con un diseño muy similar al de su guapa mamá ocasionando diversas reacciones, pues la foto se miraba muy hermosa de acuerdo con los fans de la imponente actriz.

Primeramente vayamos con el peinado en ondas que llevó Itatí Cantoral, pues al parecer la artista famosa por su papel en María la del Barrio, como Soraya, decidió ponerse unas extensiones para darle más volumen a su cabello, al parecer Itatí Cantoral también eligió un tono de cabello castaño para verse más bella de lo que es.

El maquillaje de Itatí Cantoral fue digno de una mujer con porte y elegancia pues usó tonos oscuros de acuerdo con la velada, pero el vestido en forma de ángel de Itatí Cantoral se llevó elogios a lo grande, pues pocas veces hemos visto a la artista con vestidos tan elegantes y de ese calibre, por lo que decidió tapar bocas con este outfit en color beige

El vestido de Itatí Cantoral era de manga larga y estrecha, mientras que la parte de enfrente estaba llena de cristales, dándole ese toque de un bello ángel, además en todas las poses que usó para la foto, Itatí Cantoral se miraba demasiado tierna al igual que su hija María, quien usó un vestido muy similar a los de la Primera Comunión, incluso usó una tiara demasiado bella con la que reflejaba la misma ternura que su madre.

"Que hermosas las 2 salúdame itati soy tu fan te adoro me encantas me gustaría conocerte en persona", "Está más parecida con Soraya Montenegro en esta foto @itatic_oficial", "Que guapa te ves Itati me encanta tu actitud eres una mujer bellísima!", "@itatic_oficial Wapas, una pregunta donde compraron el vestido de la nena? Quiero uno para mi sobrinita", le escribieron a Itatí Cantoral.

Otra de las cosas que nos sorprendió de Itatí Cantoral es lo fuerte que se ve a pocos meses de haber perdido a su madre, pues muchos fans de la actriz, pensarían que Itatí Cantoral no tendría los ánimos suficientes para cantarle a la Virgen de Guadalupe, pero la realidad fue otra, pues logró hacerlo y de manera muy profesional.

Itatí Cantoral junto a su bella hija María

Para quienes no lo saben Itatí Cantoral a pesar de no haber tenido momentos tan buenos, ha logrado sacar sus proyectos adelante, como en la telenovela La Mexicana y el Guero, producción que ha sido recibida de buena manera por el público, pues desde hace tiempo querían que la también cantante regresara a las telenovelas.

Y a pesar de haber regresando a la pantalla chica con la serie de Silvia Pinal, los fans la esperaban en una telenovela más moderna, donde las risas fueran necesarias y lo logró con la producción de Nicandro Díaz, quien en todo momento se mostró solidario con la actriz después de la muerte de su madre, la señora Itatí Zucchi (Muere la madre de Itatí Cantoral, la señora Itatí Zucchi).

Recordemos que no es la primera vez que Itatí Cantoral le canta Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, pues ya lo había hecho anteriormente, pero su interpretación causó todo tipo de criticas pues a muchos no les gustó mientras que la actriz lejos de sentirse mal se burló de los memes que le hicieron en las redes sociales.

Perdoname y le gane a Lucerito en vistas todo lo que se comentó en ese año nada más fue La Guadalupana, la Gloria Trevi siempre se burla de La Guadalupana y mis hijos me dijeron, mamá ¿qué hiciste ahí?, ¿por qué hiciste eso? es que quise recordar a Alex Lora, dijo Itatí Cantoral.