Ariana Grande y su diminuto vestido en el funeral de Aretha Franklin

Detroit, Michigan.- Ariana Grande fue una de las celebs invitadas a cantar al funeral privado de Aretha Franklin que se llevó a cabo en la iglesia templo Greater Grace, previo a su sepultura en el Cementerio Woodlawn. Sin embargo, ha causado controversia por su diminuto vestido negro.

Fotos: AP y AFP

La versión de Ariana Grande para "(You make me feel like) A natural woman" fue uno de los momentos más emocionantes del funeral de Aretha Franklin.

Ariana Grande usó para el funeral de Aretha Franklin, un vestido diminuto en tono negro, el cual según usuarios de redes sociales, fue inapropiado para la ocasión.

"Ariana Grande no conoce la regla ‘por debajo de la rodilla’ para el púlpito en la iglesia negra. Que alguien le dé un pañuelo para el regazo y una toga de coro", son algunos de los comentarios al respecto.

La joven artista estadounidense llegó en compañía de su prometido, el comediante Pete Davidson, y se fotografió junto al ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la ex candidata presidencial, Hillary Clinton.