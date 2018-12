Melania Trump y su vestido floral Gucci de casi 5 mil dólares

Melania Trump, esposa del Presidente Donald Trump y Primera Dama de Estados Unidos, ha sido sin duda alguna la gran protagonista de las Primeras Damas en la Cumbre G20 que se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina.

Melania Trump sabe como llamar la atención con su estilismo. Fotos: AP y AFP

Como no podía ser de otro modo, el estilismo de Melania Trump no ha dejado indiferente a nadie, y en esta ocasión ha sorprendido a todo el mundo con un vestido floral lleno de color. Junto a ella, Juliana Awada (Primera Dama de Argentina) ha optado por un total look en blanco nuclear.

Juliana Awada recibió a Melania Trump en Villa Ocampo en San Isidro (Buenos Aires, Argentina). Foto: AP y AFP

Ambas mujeres han impuesto su estilo a través de un vestido midi/largo demostrando que en la variedad está el gusto. Mientras que Melania Trump se ha decantado por un diseño con estampado floral firmado por Gucci y zapatos verdes de Manolo Blahnik; Juliana Awada ha optado por una versión impoluta en color blanco.

El vestido floral elegido por Melania Trump para la primera actividad en la agenda de las Primeras Damas en la Cumbre del G20, se vende por 4 mil 900 dólares (alrededor de $98,000 pesos mexicanos), según The Daily Mail.

Por su parte, la anfitriona Juliana Awada lució guapísima con un etéreo vestido de jersey en crudo de Evangelina Bomparola que combinó con sandalias en el mismo color y un bolso de Bottega Veneta a juego. La Primera Dama de Argentina no dejó nada al azar con uno de sus típicos mini vestidos blancos, este con mangas cortas, al parecer de Louis Vuitton.