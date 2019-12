Vica Andrade agradece donaciones de sangre para Memo del Bosque

Memo del Bosque se recupera poco a poco del trasplante de médula ósea con el que espera erradicar el cáncer que padece desde 2017. Muchos famosos como Andrea Legarreta, Arath de la Torre y hasta su ex esposa Mónica Noguera, solicitaron donadores de sangre para el productor de televisión; por el momento se conoce su estado actual de salud.

En su cuenta de Instagram Vica Andrade agradeció a todas las personas que han donado sangre para su esposo Memo del Bosque. Junto a una fotografía donde ambos sostienen sus manos, la conductora de televisión comentó: "la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y Dios honra a los que le honran".

Seguimos creyendo y orando, gracias, muchas gracias a todos los que están levantando una oración por Memo, a todos los que están donando su sangre para él.

"Solo puedo decir gracias, porque estar en las buenas y en las malas es amar sin condiciones, es amor que no cambia y que resiste las peores tormentas, solo confiando en ti señor, en tus manos estamos".

Asimismo Vica Andrade resaltó en su post que Dios es bueno y Dios es amor.

En noviembre pasado la esposa de Memo del Bosque abrió su corazón, compartiendo un bello mensaje en redes sociales ante la nueva lucha que emprendía el padre de sus hijos.

He pasado muchas veces por el valle de la obscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer.

"Pero ves, aun estoy aquí más fuerte que nunca y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió.Y nunca he estado sola, Dios nunca me ha abandonado y si todavía estoy aquí es porque tengo su fuerza, y si ves que he podido vencer es porque lo he entregado todo y he reconocido que es él quien tiene el poder".